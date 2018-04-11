Генерация нового поколения. Энергетика заинтересована в молодых кадрах

Теплоэнергетика в Сибири — это жизненно важная отрасль, от которой зависят возможности экономического роста, промышленного и социального развития региона. Этой сфере нужны квалифицированные кадры.

Специалистов, отвечающих всем современным требованиям, сейчас готовит крупнейший университет Сибирского федерального округа — СФУ. Поэтому не случайно встреча студентов вуза профильной специальности с представителями Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) оказалась такой длительной по времени и содержательной по смыслу. Тем более, что эта компания выступает куратором кафедры тепловых электрических станций СФУ и одним из основных работодателей выпускников направления «Теплоэнергетика и теплотехника».

Угольная генерация — самая экономичная

Первый выпуск бакалавров кафедры «Тепловые электрические станции» (ТЭС) СФУ, обучающихся по международной программе CDIO, — это сорок будущих специалистов отрасли. Программа действительно уникальная. За аббревиатурой Conceive-Design-Implement-Operate, что в переводе с английского означает «Придумывай-Разрабатывай-Внедряй-Управляй», кроется основной принцип инновационного подхода. Цель CDIO — подготовка инженеров нового поколения, способных изменить мир к лучшему. В конечном итоге выпускник вуза должен уметь придумывать новые продукты или технические идеи, осуществлять все конструкторские действия по их воплощению, и внедрять то, что получилось, в практику. Поэтому рассказ будущего работодателя о реалиях производства студенты слушали очень внимательно и заинтересованно.

Директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель познакомил ребят, которым предстоит прийти в отрасль, с основными направлениями работы холдинга. Компания занимает сильные позиции на энергетическом рынке региона и всей страны, надёжно обеспечивает жителей городов присутствия важнейшими ресурсами, подключает новых потребителей. Строго соблюдая природоохранное законодательство, совершенствуя технологии и модернизируя оборудование. Также он сообщил, что суммарная установленная мощность станций филиала (это три красноярские ТЭЦ, Назаровская ГРЭС и Канская ТЭЦ), работающих по наиболее эффективному принципу когенерации (одновременной выработки тепла и электричества), составляет 2486 МВт по выработке электроэнергии и 5624 Гкал/ч — по выработке тепла. В состав компании входят тепловые сети. Протяжённость трубопроводов, по которым тепло доставляется потребителям, в Красноярском филиале превышает 1700 километров.

Александр Шлегель отметил, что в Сибири угольная генерация занимает в выработке энергии значительную долю и высоко востребована. В Красноярском крае это оптимальный способ обеспечения жителей коммунальными благами.

Для Сибири, Красноярского края, безусловным лидером в качестве топлива является уголь. В его пользу как основного источника энергии говорят невысокая стоимость, огромные запасы (угля Бородинского разреза хватит на 800 лет), существующие транспортные пути. Все это в конечном счете сказывается и на стоимости самой энергии.

Значимым фактором в использовании бурого угля Бородинского разреза на станциях Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае являются его уникальные особенности. Зольность бурого угля, используемого, например, в Китае 24-25%. Аналогичный показатель Бородинского угля по ТУ не более 16%, а средняя зольность по Красноярским ТЭЦ от 5 до 8%.

Что касается усилий по обеспечению «зелёного будущего», компания делает в этом направлении много шагов. Это и переход на новейшие природоохранные технологии, и замещение неэффективных котельных, и использование электрофильтров с КПД выше 99%. Строительство новой высотной трубы на Красноярской ТЭЦ-1 взамен трёх действующих позволит уменьшить концентрацию дымовых газов, увеличить зону рассеивания выбросов и, как следствие, существенно снизить влияние предприятия на окружающую среду.

Карьера энергетика

В этом году теплоэнергетики отметят 75-летие региональной отрасли. Всё это время она развивается и ежегодно принимает на работу новые кадры. Перспективы трудоустройства на теплоэнергетические предприятия, профессиональный рост — то, что особо интересует выпускников вуза. Встреча с работодателем стала для четверокурсников СФУ поводом рассказать о своём потенциале, достижениях и карьерных ожиданиях. Ребят выслушали директора красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Канской ТЭЦ — Сергей Бородулин, Олег Бубновский, Виктор Владимиров и главный инженер Красноярской ТЭЦ-3 Сергей Самойлов . Состоявшиеся руководители привели примеры построения успешной карьеры в энергетике, в том числе основанные на личном опыте. Все они начинали с рядовых должностей и прошли через десяток и более ступеней роста.

«Сначала нужно накопить профессиональный потенциал, потом начнётся движение вверх. И чем больше знаний и умений, тем больше перспектив», — отметил Сергей Бородулин.

Олег Бубновский подчеркнул: процесс обучения в энергетике непрерывен. Тем, кто в дальнейшем претендует на замещение управленческих должностей, важно получить магистерское образование.

Бакалавры убедительно доказали, что они достойная смена для предприятий энергетики. Ведь им посчастливилось учиться по уникальной, новой для России образовательной системе! На первом курсе вместо привычных курсовых работ будущие инженеры конструировали мини-электростанции. На втором — создавали мобильные и стационарные установки малой мощности. На третьем шли ещё дальше — моделировали котельный агрегат в формате 3D. Некоторые участники встречи побывали в кампусе ТИМ «Бирюса» на смене «Энергия». А на Международной конференции CDIO в составе интернациональной команды представители кафедры ТЭС СФУ заняли первое место. Все специализированные лабораторные работы будущие теплоэнергетики выполняли на ТЭЦ Сибирской генерирующей компании.

Студентам было интересно узнать о будущем месте работы как можно больше. Они расспрашивали, возможна ли на энергообъектах компании рационализаторская деятельность. Интересовались плюсами трудоустройства в небольших городах и тем, есть ли на предприятиях холдинга программа поддержки молодых специалистов. Представители кадровой службы компании рассказали о вакансиях, на которые на конкурсной основе они готовы принять бакалавров с новым инженерным мышлением в 2018 году. Энергопредприятия заинтересованы в притоке молодых перспективных специалистов с передовыми знаниями.

Александр Шлегель сообщил, что более чем из 5 тыс. работников филиала около 10% — выпускники кафедры ТЭС, а 16% — выпускники Сибирского федерального университета.

«У меня сложилось положительное мнение о тех, кто получит диплом теплоэнергетика в этом году. Вызывают уважение серьёзный подход к учёбе, участие в научной деятельности, стремление анализировать ситуацию на рынке труда. Это заслуга ваша и ваших преподавателей. Желаю, чтобы всё, что вы планируете, было достигнуто», — подчеркнул руководитель красноярского филиала компании.

Доктор технических наук, профессор, завкафедрой тепловых электростанций политехнического института СФУ Евгений Бойко поблагодарил энергетиков за интересный, содержательный разговор. «В руках сегодняшних студентов будущее отрасли. Ребята хорошо понимают ценность традиционных подходов и вместе с тем способны внедрять инновационные преобразования. Надеемся, что они будут эффективно работать на реальном производстве».