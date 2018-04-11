Ещё
Судно под флагом Либерии доставило в Приморье французов с поврежденной яхты в Тихом океане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судно под флагом Либерии доставило в Приморье французов с поврежденной яхты в Тихом океане 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /ТАСС/. Судно Zim Ningbo под флагом Либерии доставило во вторник в порт Славянка трех французов, которых его экипаж подобрал в Тихом океане с поврежденной яхты. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель компании — агента судна «Ист Коуст» Андрей Алышев.
"Французов подобрали в море с разбитой яхты, как они на ней оказались, я не знаю. В данный момент французы находятся на борту судна, документы с визами были доставлены вчера вечером. Сейчас они пройдут необходимые формальности и после завершения всех мероприятий будут отправлены во Владивосток. Со своей стороны мы сделали все возможное для избежания задержек судна и скорейшего оформления документов, много было подключенных служб, в том числе нам помог МИД, все прошло гладко", — рассказал собеседник агентства.
Судно Zim Ningbo шло с Ямайки и зашло в Славянку для бункеровки. Во Владивосток французы должны прибыть во второй половине дня в среду, откуда днем в четверг они вылетят домой.
В пресс-службе пограничного управления УФСБ России по Приморскому краю ТАСС подтвердили, что пограничники пропустили через границу трех граждан Франции.
ТАСС: последние новости
"Русал" проводит оценку ограничения Лондонской биржи на торговлю алюминием компании Филип Лэйдер покинул совет директоров "Русала" Гольдман и Вольф покинули совет директоров "Русала"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления975
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей176
Небо над Сирией опустело444
Британия отказалась бомбить Сирию102
Вслед за техникой подорожает одежда149
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение