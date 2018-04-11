Судно под флагом Либерии доставило в Приморье французов с поврежденной яхты в Тихом океане 

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /ТАСС/. Судно Zim Ningbo под флагом Либерии доставило во вторник в порт Славянка трех французов, которых его экипаж подобрал в Тихом океане с поврежденной яхты. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель компании — агента судна «Ист Коуст» Андрей Алышев.
"Французов подобрали в море с разбитой яхты, как они на ней оказались, я не знаю. В данный момент французы находятся на борту судна, документы с визами были доставлены вчера вечером. Сейчас они пройдут необходимые формальности и после завершения всех мероприятий будут отправлены во Владивосток. Со своей стороны мы сделали все возможное для избежания задержек судна и скорейшего оформления документов, много было подключенных служб, в том числе нам помог МИД, все прошло гладко", — рассказал собеседник агентства.
Судно Zim Ningbo шло с Ямайки и зашло в Славянку для бункеровки. Во Владивосток французы должны прибыть во второй половине дня в среду, откуда днем в четверг они вылетят домой.
В пресс-службе пограничного управления УФСБ России по Приморскому краю ТАСС подтвердили, что пограничники пропустили через границу трех граждан Франции.