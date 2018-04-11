17 поселков в зоне риска, Верх-Тулу уже топит

Улица Зайцева в Верх-Туле превращается в реку каждую весну. Без резиновых сапог здесь даже по поддонам не пройти. Вечером 10 апреля приезжали две машины МЧС , откачивали воду, но безрезультатно. Уровень поднимается, талая вода грязная, в бензиновых разводах, начинает заходить на участки.

«В теплице вода поднялась на несколько сантиметров. Один плюс — не надо поливать то, что я уже посеяла», — хозяевам только шутить и остается. Ситуация повторяется из года в год. Талая вода окружает дома, гаражи, у некоторых скрывает огороды целиком.

«У нас баня была, ее топило каждый год — помыться не могли. Я в резиновых сапогах детей заносила, свет выключала, чтобы током не убило», — рассказала жительница Верх-Тулы Ольга Хабарова

Соседские ссоры здесь доходят до абсурда — люди уже начали делить, где чья вода. Сложный ландшафт делает ситуацию практически тупиковой — если самостоятельно делать водоотводы или поднимать уровень участка, обязательно пострадают другие. При этом найти компромисс местные жители за несколько лет так и не смогли.

Этой весной так же будут выглядеть многие улицы и огороды. Паводок вряд ли пройдет стороной. В зоне риска 11 территорий, 17 населенных пунктов, почти четыре тысячи жилых домов. В случае ЧС эвакуировать придется около 20 тысяч человек. Впрочем, общий прогноз оптимистичен. В зону подтопления не попадут опоры ЛЭП, линии связи и скотомогильники. Кроме того, в прошлом году в регионе стартовала программа отвода талой и грунтовой воды.

Александр Дубовицкий. «Заложено 98 миллионов рублей, в областном бюджете эта сумма подтверждена. Но этих денег крайне недостаточно. Нам необходима поддержка федерального центра, сделали заявку в министерство природных ресурсов . На три года необходимо не менее 1 миллиарда 200 миллионов рублей», — говорит врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Перечень неотложных мероприятий в случае ЧС глава региона Андрей Травников уже подписал. Гидросооружения проверили, некоторые дамбы капитально отремонтировали. А уже сегодня на Ине спасатели начнут взрывать лед.