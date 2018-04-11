Прятала под верхней одеждой: в Башкирии женщина вынесла из магазина шубы на 100 тысяч рублей 

В Башкирии мошенница обокрала два магазина меховых изделий. Товар она выносила, пряча под верхней одеждой.
В Мелеузе задержали 53-летнюю жительницу Кыргызстана. Она вместе с сообщницами обокрала два меховых салона. Втроем женщины входили в магазин и изображали покупательниц. Пока сообщницы отвлекали продавца, мошенница сворачивала понравившуюся шубу и засовывала под полы пуховика. Внимание на внезапно растолстевшую даму никто не обращал. Троице удалось вынести товар на 115 тысяч рублей. Оба случая произошли еще в 2015 году, и злоумышленницу долго не могли поймать.
— На нее удалось выйти благодаря коллегам из Татарстана. Там она проходила обвиняемой по аналогичному делу о краже мехов. Женщину задержали, предъявили обвинение и направили дело в суд, — сообщили в мелеузовской межрайонной прокуратуре.
Сообщниц ловкой мошенницы будут судить отдельно.