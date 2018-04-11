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Телескоп «Радиоастрон» разглядит в космосе фонтаны звёздных мазеров
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Телескоп «Радиоастрон» разглядит в космосе фонтаны звёздных мазеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский 10-метровый космический радиотелескоп «Радиоастрон» может заняться в следующем году детальным изучением особой группы звёздных мазеров — «водяных фонтанов», сообщил РИА Новости научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева ФИАН Михаил Щуров.
Мазер — сокращенное английское название явления, которое в переводе означает «усиление микроволнового излучения посредством вынужденного испускания фотонов». Мазеры представляют собой очень яркие космические радиоисточники. Первые космические мазеры были обнаружены в 1965 году.
Обсерватория «Радиоастрон» стала первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом, созданным российскими специалистами.
"Как раз наблюдения мазеров в «водяных фонтанах» в рамках проекта «Радиоастрон» позволят нам не только пролить свет на ряд физических параметров этих объектов — магнитное поле, структуру, размеры излучающих областей, но и на процессы, влияющие на образование планетарной туманности", — отметил Щуров.
Ученый напомнил, что водяные фонтаны по астрономическим меркам, явление весьма недолгоживущее, и происходящее в течение короткого промежутка определённой стадии эволюции звезды — примерно от 100 до нескольких тысяч лет.
"Водяные фонтаны" — это высокоскоростные потоки частиц, выбрасываемые из звёзд со скоростью до 500 км/сек. Этим они сильно отличаются от других типов звёздных мазеров. Они существуют в джетах звёзд на поздней стадии эволюции и появляются тогда, когда звезда массой примерно меньше восьми масс Солнца сбрасывает оболочку. Видим мы эти мазеры водяного пара на частоте 22 ГигаГерца", — пояснил учёный.
Наблюдение за «водными фонтанами» будет проводиться в «общее наблюдательное время», то есть в свободное от выполнения радиотелескопом ключевой научной программы.
Ранее сообщалось, что работа «Радиоастрона», завершение которого изначально планировалось в 2016 году, продлена до 31 декабря 2019 года. Этот проект совместно с орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-Р» и земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Проект осуществляется Астрокосмическим центром Физического института имени Лебедева Российской Академии наук, НПО имени Лавочкина, Роскосмосом и ещё рядом научных организаций России и других стран.
Цель проекта — создать совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов единую систему наземно-космического измерения электромагнитных для получения информации об объектах Вселенной с исключительно высоким разрешением. В рамках этого проекта планируется провести первые тестовые наблюдения микроквазаров.
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