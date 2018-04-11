Трещины до подвала и перекошенные комнаты: в Уфе 36 семей живут в разрушающемся доме

Ufa1 продолжает проект об архитектуре и недвижимости города. На этот раз мы расскажем о панельной девятиэтажке на улице Жукова номер 5/1. Секрет длинного дома таится в подъезде № 5: весь фасад испещрен замазанными трещинами, окна на нескольких этажах разбиты. Внутри — еще хуже. Пол ходит ходуном, стены, особенно на первых этажах, покосились, а стеклопакеты с лопаются сами собой.

Пять лет назад портал Ufa1 уже писал об этой злополучной высотке, но с тех пор ничего не изменилось.

Злополучный подъезд выстроили между двух отдельно стоящих зданий

На месте арки — жилой подъезд

В далеком 1988 году дом 5/1 состоял из двух отдельных зданий, соединенных аркой. Но рабочим заводов, расположенных неподалеку в промзоне, было нужно жилье, и администрация разрешила пристроить к дому еще один подъезд.

— Перед развалом Советского союза особо не смотрели, какое жилье дают, брали не глядя. Я в этой квартире живу с 1989 года, вырастил тут внуков. Пять лет назад дети сидели на кухне и пили чай, когда стекло лопнуло и посыпалось на них. С тех пор стеклопакеты постоянно трескаются, нам их меняют чуть ли не каждый год, — рассказал житель квартиры на первом этаже пятого подъезда Зинур Ильясов.

Пол в квартире мужчины такой кривой, что шарик от кладовки прокатится три метра по коридору и повернет на кухню без посторонней помощи — невооруженным глазом видно, что один угол комнаты просел сантиметров на пять.

Внутри начинает укачивать из-за вида покосившихся стен и просевшего пола

— Дважды за два года рвалась проводка, мы оставались без света. Пришлось вынести провода наружу. Самое страшное — трещины, которые ведут в подвал. Через них в квартиру заползают насекомые — тараканы, муравьи. Уже и травили, и заделывали — бесполезно, — добавил Зинур.

На этажах повыше трещины тоже имеются, но не такие явные.

— Мы переехали сюда в прошлом году, дочка выбрала квартиру на пятом этаже. Взяли в ипотеку, еще порадовались, что дешево! А с соседями познакомилась и узнала, какие тут проблемы, — сетует пенсионерка Нафиса, которая сейчас через страховую компанию пытается откреститься от квартиры в нехорошем доме и вернуть деньги.

В квартирах у жильцов — огромные трещины

Дом признали аварийным

На девяти этажах кривого подъезда № 5 аж 36 квартир. Свои права жильцы отстаивают с 2006 года. Чего они только не делали: писали обращения, обивали пороги администрации и жилищных комиссий. В 2012 году выяснилось, что дом оседает из-за фундамента, который за это время просел аж на 30 сантиметров. В конечном итоге в Госжилинспекции признали, что жить в этом доме небезопасно — в 2013 году прокуратура направила в адрес администрации города иск и выиграла суд, обязав признать дом аварийным. Два года жильцы ждали, когда же документы об аварийном состоянии их жилища примет межведомственная комиссия. В 2016 году на собраниях жильцов заговорили: скоро будут расселять, реконструировать. Жители воодушевились, ведь рядом строят неплохие дома — а вдруг повезет, и дадут квартиру там! А еще через год администрация объявила тендер на усиление несущих конструкций дома, пообещав, что эти работы исправят все проблемы. О расселении больше не говорили.

— Все еще поговаривают, что нам дадут новые квартиры, ведь наш дом аварийный. Программа переселения действует до 2021 года, у нас еще есть время, — рассказала жительница девятого этажа Елена.

Окна периодически лопаются из-за просадки, которую можно увидеть по трещинам

Работы вели три дня Подрядчиком на реконструкцию выбрали «Ставрополькоммунпроект». 5 и 6 июня 2017 года строители приступили к работам. По словам местного жителя и активиста Юрия Крылова, инженеры провели поквартирный обход жильцов, выяснили, у кого какие проблемы.

— И только 6 июня, уже выиграв тендер, специалисты «Ставрополькоммунпроекта» узнали, что дом наш — аварийный и подлежит реконструкции, — заявил Юрий.

По его словам, технические специалисты залезли в подвал и взяли пробы грунта. На этом работы закончились.

— В июне провели проектные и геологические работы. Ждали, что от заказчика — «Службы заказа и технического надзора», нам предоставят заключение о проведенных работах. Но так ничего и не дождались. Выяснили сами, что в 2013 году компания «БашНИИстрой» провела «цементацию» — укрепила фундамент. В разные годы проводились еще какие-то работы, но проектов по ним мы не видели, — рассказал главный инженер компании-подрядчика Владимир Шаповалов

В «Ставрополькоммунпроекте» отметили: техническое обследование дома показало, что он нуждается в полной реконструкции. Ведь в соседнем, четвертом, подъезде тоже обнаружили трещины, и косметического ремонта недостаточно. Владимир Шаповалов пояснил, что в «Службе заказчика» документы так и не предоставили, протянув срок до 12 декабря, когда заканчивалось действие договора. Разрешение на проведение работ без расселения подрядчик получить не смог, и в декабре работы свернул.

На двери подъезда предупреждение — «Опасная зона»

Реконструкцию не согласуют

В компании «БашНИИстрой», которая осуществляет технический надзор за состоянием дома, считают, что реконструировать здание невозможно.

— Этот дом мы ведем с 2010 года, разрабатываем проекты и выполняем ремонт, следим за состоянием, — рассказал завлаборатории анализа и мониторинга Александр Пискунов . — В 2015 году мы проработали проект реконструкции и снятия нагрузки с фундамента дома. Его нужно было согласовать со всеми инстанциями. Согласование передали «Ставрополькоммунпроекту», но компания не справилась. Проект этот никогда и не согласуют: дело в том, что дом нарушает действующие по закону нормы СанПиН и пожарной безопасности.

К тому же Александр уверен, что обрушение дому не угрожает: технические специалисты постоянно наблюдают за маячками, установленными по всему подъезду, — осадки фундамента не было с 2016 года.

Жильцы жалуются, что в самом подъезде на голову падают куски штукатурки

Чинить или не чинить?

В конце февраля администрация района прислала ответ на коллективное письмо жильцов и рассказала о дальнейших планах на дом: к лету чиновники намерены объявить еще один аукцион на ремонтные работы.

— В связи с неисполнением проектной организацией «Ставрополькоммунпроект» договорных обязательств в полном объеме, указанный контракт расторгнут, — говорилось в сообщении. — В настоящее время «Служба заказа и технического надзора» готовит документы для определения новой ремонтной организации.

Больше всего боятся, что из-за просадки деформируется газопровод и дом в один миг взлетит на воздух