Нового директора назначили на главном теплоснабжающем предприятии Приморья

ВЛАДИВОСТОК , 11 апр /ПРАЙМ/. Нового гендиректора назначили на крупнейшей теплоснабжающей организации Приморья «Примтеплоэнерго», которая находится в сложной финансовой ситуации, сообщает администрация края.

В начале зимы из-за нехватки топлива котельные в ряде районов края снизили температурный режим. Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин объявил предостережение исполняющему обязанности гендиректора «Примтеплоэнерго» из-за допущенного отсутствия на подведомственных объектах необходимого запаса топлива. Власти края сообщали, что у предприятия была слабая подготовка к отопительному сезону, а запасы топлива — только «на бумаге». На середину января долги предприятия составляли 5 миллиардов рублей.

"Новым генеральным директором краевого предприятия «Примтеплоэнерго» стал Анатолий Попов . Приказ о назначении подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко . По словам руководителя департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, новый директор краевого предприятия хорошо знаком со спецификой работы", — говорится в сообщении.

Попов работал в должности генерального директора «Примтеплоэнерго» с 2012 по 2014 годы.

С 1996 года Попов работал на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Приморья, последнее место работы — МУП «Центральный» во Владивостоке, где он занимал должность генерального директора.

КГУП «Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 районов края, протяженность тепловых сетей — более одной тысячи километров. На предприятии работает более 8 тысяч человек.