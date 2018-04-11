Мэр пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте»

Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Помните, что в субботу очередной «Тотальный диктант»? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как «Библионочь» или «Ночь музеев». Запись еще открыта», — написал глава города.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих.

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