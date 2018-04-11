Ещё
Мэр пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.
«Помните, что в субботу очередной «Тотальный диктант»? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как «Библионочь» или «Ночь музеев». Запись еще открыта», — написал глава города.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / МочквМ меняется
Сообщение Мэр пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте» появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Бесплатный Wi-Fi появится на 136 железнодорожных вокзалах в России к ЧМ-2018 На фестивале «Пасхальный дар» свои товары представит 81 участник Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небо над Сирией опустело92
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления440
США готовы атаковать Сирию127
Мэй отказала Трампу в совместном ударе по САР15
Украина арестовала еще одно российское судно833
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение