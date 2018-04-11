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Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за новых санкций США
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Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за новых санкций США 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Максим Гольдман и Даниэль Лезин Вольф покинули совет директоров "Русала" после введения санкций США против компании, говорится в сообщении алюминиевого гиганта для инвесторов Гонконгской биржи.
Оба были неисполнительными директорами.
США в пятницу ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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