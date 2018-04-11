Юные дарования озаботились проблемами экологии

10 апреля в Большом зале РАН стартовали XXV Всероссийские юношеские чтения имени Вернадского, одно из крупнейших научно-практических мероприятий для школьников.

Словакии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Юношеские чтения, организованные при участии Экологического фонда имени Вернадского, проводятся с 1993 года, уже 25 лет подряд. В этот раз на заочный этап было представлено более десяти тысяч работ. До финала дошли 900 школьников и студентов колледжей в возрасте до 17 лет из 75 субъектов Российской Федерации , а также из Чехии

— Чтения были задуманы не как соревнование, потому что лучших в науке определить очень сложно, — говорит идейный вдохновитель мероприятия, председатель Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович. — Самые великие открытия оценят потомки примерно через полвека. А наша главная задача — подсказать сейчас юным авторам, как лучше выполнять исследования, как максимально эффективно достигнуть тех результатов, которые они запланировали.

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова отметила, что проблемы экологии неслучайно стали ключевой темой встречи.

— Чтения Вернадского сегодня имеют свою историю, свои традиции и научные результаты. Рассматриваются сложнейшие проблемы, от правильности решения которых зависит судьба планеты и развитие всей мировой цивилизации, — говорит она. — Каждый из участников использует свои методы анализа, обобщения, эксперимента. Они приехали с конкретными проектами, которые позволяют четко определить и цель, и направление для работы, найти баланс между развитием нашей страны и сбережением природы.

— Последние десятилетия выявили множество экологических и климатических проблем, и все мы ответственны за это, — отметил он. — Наши школьники, как Маленький Принц, беспокоятся о будущем планеты.

Представленные на конкурс исследовательские работы заняли 600 стендов в фойе здания Большого зала Российской академии наук. Проект «Современное эндопротезирование суставов» представил учащийся химико-биологического класса, 16-летний Александр Светлов из московской школы № 2097.

— Мы изучили болезни суставов — артрит, артроз, грыжу, искривление позвоночника — и способы их лечения. Смоделировав в компьютерной программе сустав и распечатав его на 3D-принтере, мы сделали вывод, что практически такое моделирование несложно. Если это смогли сделать мы, то в медицинском учреждении сделать это тем более не составит большого труда, — уверен юноша.

А вот студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, будущие техники-электрики Александр Игнатьев , Вячеслав Киланов и Дмитрий Филь озадачились сбережением электроэнергии в аудиториях их учебного заведения.

— Свет в кабинетах включается обычно в девять утра и горит до пяти вечера. При этом в определенные периоды дня естественного освещения вполне хватает по принятым нормам, и искусственный свет не нужен, — рассказывает Александр Игнатьев. — В аудитории мы установили датчики освещения для каждого ряда парт. Везде она разная, возле стены света, естественно, меньше, у окна его достаточно. Таким образом, наша установка помогает заметно сэкономить электроэнергию.

14-летний Матвей Локтев и 17-летняя Елизавета Ермакова из московской школы № 656 имени Макаренко проводят исследование совсем иного рода. В 2015 году вместе с клубом «Путник» центра творчества «Гермес» они отправились в ботаническую экспедицию по Калмыкии и столкнулись с трудностями определения точного вида найденного тюльпана.

— От специалистов мы узнали, что существуют две экологические формы тюльпана Биберштейна — лесная и полевая. При этом даже в научной среде оказались расхождения по его точной классификации и ареалу распространения. Мы постарались создать более полную картину, при помощи GPS построив карты распространения, проведя оценку качественных и количественных признаков. Для этого мы проехали по Воронежской, Ростовской и Волгоградской областям, Ставрополью Дагестану . Северный ареал тюльпана, как выяснилось, находится на юге Московской области

Один из самых юных участников чтений — шестиклассник Алексей Сороколетов, разработавший, несмотря на юные годы, собственную систему запоминания сложных слов.

— В начальной школе каждые две недели мы писали словарные диктанты. Постепенно слова усложнялись, а их количество возрастало. Передо мной стала проблема, как запомнить их просто, быстро и надежно. Я разработал свою методику, теперь я делюсь опытом с второклассниками, меня сделали шефом их класса, — говорит школьник.

— Кодируются те буквы, которые труднее всего запомнить и которые не проверишь ударением. Эту методику на практике мы используем третий год подряд, — отметила учитель русского языка и литературы школы № 1298 Елена Заречнева.