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На смену дедовщине пришли личные конфликты
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На смену дедовщине пришли личные конфликты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На круглом столе «Новый призыв: юные москвичи готовы служить Отечеству», который прошел в эфире сетевого вещания «ВМ», эксперты рассказали, как воспринимается сегодня служба в армии.
Что же представляет собой современная армия в глазах недавно выросших поколений молодых людей?
— Сакральность военной службы по призыву и даже придававшийся этому процессу некий смысл инициации сегодня почти утрачены. По сравнению с тем, что было 30 или даже 20 лет назад, армия очень сильно изменилась, — рассказал руководитель проекта «Наша армия» Степан Зотов. — Если раньше молодые люди из сельской местности или каких-то небольших моногородов шли служить, для них это был очень важный этап в жизни. Как говорили: «Ушел юношей, пришел настоящим мужчиной!» Сегодня такого уже нет. Год службы скорее воспринимается как поездка в лагерь. Зато и призывники перестали бояться службы и косить от нее.
Эксперты и особенно заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Общественной палаты России Михаил Аничкин с мнением Степана Зотова согласился и добавил, что армия сегодня должна не только обеспечивать безопасность государства, но и вносить определенный элемент воспитания молодежи.
— Хотим мы или нет, но подрастающие поколения нуждаются в определенной системе ценностей. Это прежде всего патриотизм, осознание принадлежности себя к великой стране и ее великой истории.
Школа сегодня часто дистанцируется от воспитания, перекладывая эту функцию на другие общественные институты и организации, — сказал Михаил Аничкин.
Статистические данные о призыве привел начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Москвы Николай Ризниченко.
— В этом году в войска планируют отправить 128 тысяч человек, — говорит он. — Соответствующий указ был подписан 30 марта президентом России Владимиром Путиным. Военные ряды в апреле — июле 2018 года пополнят на 10 процентов меньше солдат, чем в прошлом. В 2017 году весной были призваны 142 тысячи человек, осенью — 136 тысяч. Если говорить о Москве, то военкоматы планируют отправить в армию около шести тысяч жителей столицы призывного возраста. Осенью же прошлого года военные ряды пополнили свыше 6,5 тысячи москвичей — это где-то семь процентов общего числа призывников. Количество столичных призывников снизилось на 10 процентов, по сравнению с весной 2017 года, за счет увеличения набора на контрактную службу.
Руководитель ассоциации клубов ДОСААФ Герой России Вячеслав Сивко рассказал, что допризывная подготовка увеличивает шанс попасть в элитные подразделения Российской армии. В целом же подготовка призывников растет, что полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляет к ним современная армия. Немаловажным является и факт, что значительно улучшились и моральный климат в армии, и открытость военных структур для общественного контроля.
— Могу сказать, что случаев так называемых неуставных отношений, дедовщины, между военнослужащими разных сроков службы сегодня мы практически не фиксируем. Есть, конечно, проблемы межличностных отношений, которые возникают в каждом коллективе, но к дедовщине они отношения не имеют, — рассказал зампредседателя общероссийской организации «Комитет солдатских матерей» Андрей Курочкин.
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