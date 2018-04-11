Суд над лидером волоколамских антимусорных активистов затягивается 

Мособлсуд отложил на 12 апреля рассмотрение жалобы на арест лидера волоколамских антимусорных активистов Артема Любимова. Его задержала 31 марта полиция на Новорижском шоссе. По показаниям полицейских, он отказывался предоставить сотрудникам полиции документы и проехать в отдел. Суд первой инстанции признал его виновным в неповиновении законному требованию полиции, а суд второй — вызовет для допроса в качестве свидетелей всех полицейских, участвовавших в оформлении задержания и ареста Артема.
Денис Кунаев адвокат Артема Любимова «По Любимову мы заявили ходатайство, во-первых, об обеспечении личного участия Артема в рассмотрения его жалобы, на что судья нам отказала под тем условием, что КоАП не предусматривает обязательного участия. Отказала также в связи с тем, что он находится в спецприемнике. Далее мы перешли к процессуальным ходатайствам о вызове свидетелей. Частично оно было удовлетворено, мы заслушали свидетеля Зимина еще раз, который был водителем автомобиля, в котором ехал Артем, и заслушали полицейского, который составлял протокол об административном задержании. Он не смог ответить, почему в протоколе административного задержания указано лицо 2002 года рождения. Было выяснено интересное обстоятельство, что протокол при рассмотрении дела в суде первой инстанции не был им подписан, то есть есть фотографии, которые мы сняли непосредственно в судебном заседании Истры, сейчас уже выяснилось, что этот протокол подписан. Соответственно, было обращено внимание судьи по результатам заслушивания аудиозаписи с диктофона Артема, который он включил в машине, когда к ним подъехала полиция. По результатам просмотра видеозаписи судья пришла к выводу, что ходатайство нужно удовлетворить в полном объеме и вызвать всех заявленных нами в качестве свидетелей сотрудников полиции для допроса в качестве свидетелей в суде, в связи с чем заседание было отложено».
Также Мособлсуд сократил с 14 до 12 суток ареста срок наказания другому активисту, выступающему против полигона «Ядрово», — Андрею Жданову, задержанному во время автопробега.
7 мая уже другой суд города Волоколамск рассмотрит восемь исков местных жителей к мусорному полигону о возмещении морального вреда на сумму 100 тысяч рублей каждый. Кроме того, сообщается, что не состоится поездка в Нидерланды девочки Тани, известной в СМИ и соцсетях, как «девочка в розовом», которой областные власти обещали поездку в Европу, чтобы там ознакомиться с утилизацией мусора. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире первого Подмосковного радио, мама Тани отдала паспорт на переоформление, и, к сожалению, девочка пока никуда не поедет.