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Более тысячи жителей Дубны проголосовали за благоустройство набережной
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Более тысячи жителей Дубны проголосовали за благоустройство набережной 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Дубне велись дискуссии на тему, какую именно часть города нужно благоустраивать в первую очередь. 70 процентов горожан отдали голоса за набережную. Кстати, Дубна принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. 10 апреля там состоялись общественные обсуждения.
Евгений Коваленко — один из немногих жителей Дубны, пришедших на эти общественные обсуждения. Его волнует, как будет развиваться город. Хотел обозначить свою позицию — прежде чем расширять набережную, необходимо благоустроить уже существующую. Например, сделать велодорожку, соответствующую нормам. Но и о других городских проблемах, по его мнению, забывать нельзя.
В идеале нужно делать все и везде. Нельзя просто кидаться на одно место, нужно везде комплексно делать. Потому что извините, даже до той же набережной попробуйте еще доберитесь с той же Большой Волги. С коляской невозможно дойти. Или тот же вопрос стоял, пожилая женщина обсуждала, что не добраться с левого берега на правый. Так действительно и есть
— Евгений Коваленко, житель Дубны.
По конкурсу же конкретики пока немного. Известно, что проводится он впервые, общий призовой фонд — около пяти миллиардов рублей. Но сколько проектов и городов получат средства на благоустройство, и на что может рассчитывать Дубна, пока неизвестно. Тем не менее, жителям наукограда предложили выбрать одну из трех зон для преображения — улицу Центральную, сквер Ветеранов или набережную. 70 процентов проголосовавших — это более 1300 человек, выбрали последний вариант. Проект ее благоустройства и будет участвовать в конкурсе.
Остальные территории мы не оставляем незамеченными. В рамках голосования мы поняли, какие у нас проблемные зоны в городе. И будем расставлять приоритеты по благоустройству в дальнейшем этих общественных пространств
Светлана Абрамова, заместитель главы администрации Дубны.
До 19 апреля будет запущено голосование. Жителям предложат выбрать, как именно нужно преобразить территорию. Потом заявку отправят на областную межведомственную комиссию. Если Дубна в конкурсе не займет призовых мест, ее доработают и отправят повторно уже в следующем году.
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