Более тысячи жителей Дубны проголосовали за благоустройство набережной

В Дубне велись дискуссии на тему, какую именно часть города нужно благоустраивать в первую очередь. 70 процентов горожан отдали голоса за набережную. Кстати, Дубна принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. 10 апреля там состоялись общественные обсуждения.

Евгений Коваленко — один из немногих жителей Дубны, пришедших на эти общественные обсуждения. Его волнует, как будет развиваться город. Хотел обозначить свою позицию — прежде чем расширять набережную, необходимо благоустроить уже существующую. Например, сделать велодорожку, соответствующую нормам. Но и о других городских проблемах, по его мнению, забывать нельзя.

В идеале нужно делать все и везде. Нельзя просто кидаться на одно место, нужно везде комплексно делать. Потому что извините, даже до той же набережной попробуйте еще доберитесь с той же Большой Волги. С коляской невозможно дойти. Или тот же вопрос стоял, пожилая женщина обсуждала, что не добраться с левого берега на правый. Так действительно и есть

— Евгений Коваленко, житель Дубны.

По конкурсу же конкретики пока немного. Известно, что проводится он впервые, общий призовой фонд — около пяти миллиардов рублей. Но сколько проектов и городов получат средства на благоустройство, и на что может рассчитывать Дубна, пока неизвестно. Тем не менее, жителям наукограда предложили выбрать одну из трех зон для преображения — улицу Центральную, сквер Ветеранов или набережную. 70 процентов проголосовавших — это более 1300 человек, выбрали последний вариант. Проект ее благоустройства и будет участвовать в конкурсе.

Остальные территории мы не оставляем незамеченными. В рамках голосования мы поняли, какие у нас проблемные зоны в городе. И будем расставлять приоритеты по благоустройству в дальнейшем этих общественных пространств

До 19 апреля будет запущено голосование. Жителям предложат выбрать, как именно нужно преобразить территорию. Потом заявку отправят на областную межведомственную комиссию. Если Дубна в конкурсе не займет призовых мест, ее доработают и отправят повторно уже в следующем году.