Как после Второй мировой войны страны-победители делили Германию

Признанная агрессором во Второй мировой войне, Германия после капитуляции была поделена между странами-победителями.

Впервые вопрос об определении будущего Германии был поставлен на Тегеранской конференции 28 ноября-1 декабря 1943 года. Позади уже была и Сталинградская битва и битва на Курской дуге, поражение Германии становилось все очевиднее.

Президент США предложил расчленить Германию после разгрома на 5 автономных государств. Английский премьер заявил: «Я за расчленение Германии, но я хотел бы обдумать вопрос относительно расчленения Пруссии. Я за отделение Баварии и других провинций от Германии. Отторгнутые провинции (»Бавария, Баден, Вюртемберг, Палатинат от Саара до Саксонии включительно») Черчилль предложил вместе с Австрией Венгрией включить в так называемую Дунайскую конфедерацию. [С-BLOCK]

Сталин был против разделения страны, но настаивать на своей позиции не стал — до конца войны ещё было время, вопрос, поднятый на конференции, нужно будет решать «в долгую». Советский лидер сказал, что даже в том случае, если Германию разделят, в будущем «нет никаких мер, которые могли бы исключить возможность объединения Германии». И оказался прав.

После отказа Сталина обсуждение германского вопроса было передано в Европейскую консультативную комиссию (ЕКК). С декабря 1943 года она занималась выработкой предложений по послевоенному устройству Европы.

Сталин и комиссии

На Тегеранскую конференцию Сталин ехал подготовленным. Для выработки конкретных проектов по будущему Германии в СССР осенью 1943 года были созданы три комиссии при Комиссариате иностранных дел: по вопросам перемирия, по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства, по возмещению ущерба, нанесенного СССР гитлеровской Германией и ее союзниками.

Главной была комиссия по перемирию, которую возглавлял Климент Ворошилов . Советские представители заседали в ЕКК. Принятые комиссией Ворошилова решения утверждались лично Сталиным.

Дальнейшая судьба раздела и Европы и Германии обсуждалась на Ялтинской конференции. Сталин сказал о праве СССР на недавно аннексированные территории Прибалтики, Бессарабии и восточной Польши.

На этой конференции самым проблемным оказался польский вопрос. В итоге, было решено отдать СССР восток Польши по так называемой «линии Керзона», вертикали Вильнюс-Гродно-Брест-Львов. Белосток вернули Польше. Москва получила западные земли почти в тех же размерах, что и по результатам совместного раздела Польши с гитлеровской Германией.

На Ялтинской конференции также были решены главные вопросы послевоенного статуса Германии, «включая полное разоружение, демилитаризацию и расчленение Германии, которое они признают необходимыми для будущего мира и безопасности».

Потсдамская конференция проходила 17 июля — 2 августа 1945 года. На ней обсуждались идеи демилитаризации, демократизации, демонополизации и денацификации Германии.

Вопрос о расчленении страны в Потсдаме уже не рассматривался. Стороны переговоров только согласовали систему четырёхсторонней оккупации Германии. Союзные державы заявили, что «не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ». По решениям Потсдамской конференции было решено, что «в период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономическое целое»; «во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические политические партии».

Таким образом, раздел Германии был предопределен решениями делегаций США и Англии

Прения

Раздел Германии и Европы стал дипломатической дуэлью. Единодушия не удавалось достичь по многим вопросам. Член Контрольного совета от СССР Маршал Жуков в своих мемуарах писал: «Администрация Контрольного совета США и Англии, как по команде, стала во всех вопросах менее сговорчивой… Всё труднее становилось находить возможность урегулирования спорных вопросов, особенно тогда, когда рассматривались главные проблемы. К ним относились: ликвидация военно-экономического потенциала германского милитаризма, разоружение воинских частей, решительное выкорчёвывание фашизма и ликвидация всевозможных нацистских организаций в зонах Англии и США».

Принципы демилитаризации Германии союзники приняли по своему: они всеми силами восстанавливали заводы, старались повысить квоту выплавки металлов, желая сохранить военный потенциал западной Германии.

К 1947 году в английской и американской зонах только было скрыто от учета более 450 военных заводов.

После 1945-го 1945-1949 годы были названы в истории «нулевыми».

В сентябре 1946 года в оккуппированной Германии были созданы англо-американские управления по экономике, продовольствию и сельскому хозяйству, транспорту, финансам и связи.

В конце 1946-го были объединены американские и британские зоны оккупации в Бизонию, затем в её состав вошла и французская зона оккупации, образовав Тризонию.

На территории Тризонии был создан Экономический совет объединённой экономики, а также Банк немецких земель, в июне 1948 года начавший эмиссию немецкой марки. В апреле 1949 г. в них же были отменены законы союзного Контрольного совета о запрещённых отраслях промышленности и прекращении демонтажа военного производства. [С-BLOCK]

7 сентября 1949 года было на карте Европы появилось новое государство — ФРГ, в состав которого вошла вся западная Германия, кроме Эльзаса и Лотарингии, отданных Франции , а уже через месяц — 7 октября, возникло ГДР, находящееся под властью СССР.

В 1950 году Институт анализа общественного мнения в Алленбахе провёл социологический опрос населения, проживавшего в зонах оккупации, задав единственный вопрос: «Каковы ваши впечатления о поведении оккупационных войск держав-победительниц?».

«Присутствие было вообще незаметно»: английских — 47%; американских — 36%; французских — 28%; советских — 4%; «Осталось приятное впечатление»: английских — 16%; американских — 15%; французских — 7%; советских — 1%; «Осталось неприятное впечатление»: английских — 26%; американских — 32%; французских — 35; советских — 24%; «Осталось в высшей степени неприятное впечатление»: английских — 11%; американских — 17%; французских — 30%; советских — 71%.