Земан рекомендовал правительству Бабиша заручиться поддержкой коммунистов и СПД 

ПРАГА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан рекомендовал премьер-министру страны Андрею Бабишу, которому в январе повторно поручил сформировать правительство, заручиться для него поддержкой компартии и партии «Свобода и прямая демократия» (СПД), которую возглавляет вице-спикер нижней палаты парламента Томио Окамура. Об этом глава кабинета министров заявил во вторник журналистам.
"Президент рекомендовал мне продолжать переговоры [о поддержке нового правительства] с Коммунистической партией Чехии и Моравии, а также партией «Свобода и прямая демократия», — подчеркнул он.
Между возглавляемым Бабишем политическим движением АНО (Акция недовольных граждан), которое в октябре прошлого года победило на парламентских выборах в республике, и СПД существуют принципиальные разногласия. Для движения, по словам его лидера, неприемлемо требование этой партии о принятии закона об общенародном референдуме по важнейшим вопросам жизни страны, включая вопрос об ее участии в НАТО и Евросоюзе.
Андрею Бабишу в течение последних пяти месяцев не удается сформировать правительство. Парламентские партии, исключая его собственную, не желают видеть его премьером. Они указывают на недопустимость пребывания на этом посту подследственного политика, обвиняемого в махинациях с дотациями из фондов Евросоюза, и не верят заявлениям о невиновности лидера АНО. По этой причине три месяца назад нижняя палата парламента не утвердила предыдущий кабинет министров, а на прошлой неделе провалом завершились переговоры Бабиша о создании правительственной коалиции с Чешской социал-демократической партией.
Комментируя эти факты, премьер сказал: «Для Европы не является ничем необычным, когда правительство создается полтора или два года. Это было в Германии, Бельгии, Нидерландах и Испании, а теперь такое происходит в Италии».
АНО, получившее в октябре прошлого года по итогам выборов 78 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента, не может создать собственное правительство. Чтобы заручиться доверием высшего законодательного органа, движению необходимы, как минимум, еще 23 голоса законодателей. Если Бабишу удастся договориться с коммунистами и СПД, то кабинет министров сможет опираться на поддержку 115 парламентариев.