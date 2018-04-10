Земан рекомендовал правительству Бабиша заручиться поддержкой коммунистов и СПД

"Президент рекомендовал мне продолжать переговоры [о поддержке нового правительства] с Коммунистической партией Чехии и Моравии, а также партией «Свобода и прямая демократия», — подчеркнул он.

Евросоюзе. Между возглавляемым Бабишем политическим движением АНО (Акция недовольных граждан), которое в октябре прошлого года победило на парламентских выборах в республике, и СПД существуют принципиальные разногласия. Для движения, по словам его лидера, неприемлемо требование этой партии о принятии закона об общенародном референдуме по важнейшим вопросам жизни страны, включая вопрос об ее участии в НАТО

Андрею Бабишу в течение последних пяти месяцев не удается сформировать правительство. Парламентские партии, исключая его собственную, не желают видеть его премьером. Они указывают на недопустимость пребывания на этом посту подследственного политика, обвиняемого в махинациях с дотациями из фондов Евросоюза, и не верят заявлениям о невиновности лидера АНО. По этой причине три месяца назад нижняя палата парламента не утвердила предыдущий кабинет министров, а на прошлой неделе провалом завершились переговоры Бабиша о создании правительственной коалиции с Чешской социал-демократической партией.

Бельгии, Нидерландах и Комментируя эти факты, премьер сказал: «Для Европы не является ничем необычным, когда правительство создается полтора или два года. Это было в Германии Испании , а теперь такое происходит в Италии ».

АНО, получившее в октябре прошлого года по итогам выборов 78 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента, не может создать собственное правительство. Чтобы заручиться доверием высшего законодательного органа, движению необходимы, как минимум, еще 23 голоса законодателей. Если Бабишу удастся договориться с коммунистами и СПД, то кабинет министров сможет опираться на поддержку 115 парламентариев.