Как Том Андерсон, создав первую популярную соцсеть MySpace, решил, что оно того не стоит, и уехал фотографировать природу

Если вам не 14 лет, то вы, скорее всего, помните одну из самых первых социальных сетей в интернете — MySpace. Ее создателя зовут Том Андерсон , и он известный в своих кругах человек в сфере IT.

Но почему мы решили вдруг вспомнить о нем? Ответ прост: оказывается, он поступил так, как мечтает сделать большинство из нас. Девять лет назад Том уволился и уехал путешествовать по миру, став крутым тревел-фотографом. С тех пор его миссия — «помогать другим и участвовать во всем».

Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

25 Сен 2017 в 10:48 PDT В описании к аккаунту Том пишет: «Бывший первый друг, наслаждаюсь увольнением», намекая на то, что у всех зарегистрированных в соцсети пользователей он автоматически был первым другом.

Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

7 Июл 2017 в 10:01 PDT Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

4 Окт 2017 в 10:32 PDT Впервые Том взял фотоаппарат в руки в 2011 году. Как он сам вспоминает это: «Я сделал пару снимков на мероприятии и не мог поверить, что все они сделаны на мою камеру. Я сразу влюбился в это».

Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

Индонезии, Исландии, Китая, 28 Ноя 2017 в 7:01 PST На фотографиях Тома можно найти виды Таиланда , Гавайев, Сан-Франциско Бразилии и многие другие поразительные места.

Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

15 Янв 2018 в 10:06 PST «Мне нравится фотографировать удивительные места природы и такие мимолетные моменты, увидев которые сложно поверить, что это реально».

Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

7 Авг 2017 в 10:35 PDT Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

31 Июл 2017 в 9:38 PDT «Люди попадают на мои снимки очень редко, чаще всего незапланированно. Я немного стесняюсь этого».

Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)

11 Июл 2017 в 10:00 PDT «Я не стараюсь показать природу как она есть. Я хочу, чтобы это был прекрасный художественный мир».