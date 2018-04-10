Ещё
Как Том Андерсон, создав первую популярную соцсеть MySpace, решил, что оно того не стоит, и уехал фотографировать природу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как Том Андерсон, создав первую популярную соцсеть MySpace, решил, что оно того не стоит, и уехал фотографировать природу 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вам не 14 лет, то вы, скорее всего, помните одну из самых первых социальных сетей в интернете — MySpace. Ее создателя зовут Том Андерсон, и он известный в своих кругах человек в сфере IT.
Но почему мы решили вдруг вспомнить о нем? Ответ прост: оказывается, он поступил так, как мечтает сделать большинство из нас. Девять лет назад Том уволился и уехал путешествовать по миру, став крутым тревел-фотографом. С тех пор его миссия — «помогать другим и участвовать во всем».
Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
25 Сен 2017 в 10:48 PDT  В описании к аккаунту Том пишет: «Бывший первый друг, наслаждаюсь увольнением», намекая на то, что у всех зарегистрированных в соцсети пользователей он автоматически был первым другом.
Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
7 Июл 2017 в 10:01 PDT  Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
4 Окт 2017 в 10:32 PDT  Впервые Том взял фотоаппарат в руки в 2011 году. Как он сам вспоминает это: «Я сделал пару снимков на мероприятии и не мог поверить, что все они сделаны на мою камеру. Я сразу влюбился в это».
Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
28 Ноя 2017 в 7:01 PST  На фотографиях Тома можно найти виды Таиланда, Гавайев, Сан-Франциско, Индонезии, Исландии, Китая, Бразилии и многие другие поразительные места.
Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
15 Янв 2018 в 10:06 PST  «Мне нравится фотографировать удивительные места природы и такие мимолетные моменты, увидев которые сложно поверить, что это реально».
Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
7 Авг 2017 в 10:35 PDT  Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
31 Июл 2017 в 9:38 PDT  «Люди попадают на мои снимки очень редко, чаще всего незапланированно. Я немного стесняюсь этого».
Публикация от Tom Anderson (@myspacetom)
11 Июл 2017 в 10:00 PDT  «Я не стараюсь показать природу как она есть. Я хочу, чтобы это был прекрасный художественный мир».
Bigpicture.ru: последние новости
Почему в Чехии нет бродячих собак, а отстрел и усыпление запрещены законом Тест: сможете ли вы поступить в летное училище «Я гонялся за этим леопардом полтора часа»: история создания легендарных кадров лучшего фотографа дикой природы Дэвида Ярроу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления369
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии105
Вслед за техникой подорожает одежда44
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам118
Украина арестовала еще одно российское судно820
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение