Что произошло с жидовствующими на Руси

На исходе XV века русское государство и Церковь стали практически полностью независимыми от Золотой орды и Константинопольского патриархата, однако православный мир не чувствовал полного облегчения, ожидая конца света в 1492 году, когда заканчивалось седьмое тысячелетие от сотворения мира. Тогда же в Новгороде появилась ересь, последователи которой отрицали приближение Страшного суда, ссылаясь на иудейское летоисчисление, отличавшееся от христианского на 1748 лет. Адепты этого учения принимали некоторые догматы христианства, но не признавали божественную природу Христа, иконопочетание и ценили Ветхий завет больше, чем Новый.

Впервые ересь в Новгороде, недавно утратившем статус вольного города, обнаружил присланный из Москвы в 1484 году архиепископ Геннадий. Впоследствии сектанты объявились и в стольном граде. Иерарх в своих посланиях 1487-1489 годов другим священнослужителям жаловался, что жидовствующие получают поддержку от самого великого князя и его приближенных, а два попа-еретика даже служат в кремлевских соборах. Так кто же или что стояло за еретиками: традиции новгородского вольнодумства, покровители из Москвы, евреи или другие влиятельные круги? А может быть, существование ереси было просто выдумано?

Новгородские вольности

До 1471 года Новгород, пока его не подчинила Москва, был вольным городом. На Руси наибольшую восприимчивость к новым идеям проявляли именно образованные новгородцы, которые в эпоху самостоятельности республики имели широкие связи с внешним миром, поскольку город был сосредоточием торговых путей.

За более чем сотню лет до ереси жидовствующих в Новгороде набрала силу секта стригольников, возникшая изначально в Пскове . Последователи этого учения, также как и жидовствующие, выступали против симонии — продажи и покупки церковных должностей. В связи с чем адепты культа негативно относились к православному духовенству. Со временем стригольничество искоренили, но традиции свободомыслия в городе остались. Когда в Новгород прибыл архиепископ Геннадий, поползли слухи, будто он приобрел должность за неслыханно большую сумму денег.

Деятельность Геннадия

Обнаружив в городе вольнодумство, Геннадий активно включился в борьбу с ним. Поскольку оппоненты архиепископа, которыми были по большей части духовные лица, обладали глубокими познаниями, иерарх решил активно развивать переводческую деятельность. Он сделал, в частности, полный и систематический перевод на славянский язык Священного писания.

Примечательно, что Геннадий активно сотрудничал с католиками, с которыми Константинопольский патриархат заключил унию, не признанную в Москве. Для работы над библейскими сводами архиепископ пригласил монаха Доминиканского ордена. Большинство исследователей отмечают латинскую направленность иерарха, подчеркивая «сдвиг с греческого русла в латинское». Поэтому или по каким-то другим причинам оппоненты-вольнодумцы отплатили Геннадию той же монетой, назвав его еретиком.

Еврей или генуэзец?

Главным источником, рассказывающим о ереси жидовствующих, является книга игумена Иосифа Волоцкого «Просветитель», в которой утверждается, что секта возникла после того, как новгородцы пригласили к себе литовского князя Михаила Олельковича в 1470 году. С ним прибыли евреи во главе с Схарией из Киева по делам торговым. Он-то и принес в вольный город ересь, найдя себе учеников среди духовенства.

По одной из версий, Схария был ученым евреем-сефардом. По другой — генуэзцем Гизольфи Заккарией, который владел княжеством на Таманском полуострове. Источником последнего предположения стала писцовая книга Посольского приказа, в которой Заккария значился как «жидовин Захария Скаре», хотя далее по тексту он уже назывался «черкесином», князем Таманским и итальянцем. Мать генуэзца происходила из знатного черкесского рода, а отец был из Генуи . Некоторые авторы полагают, что род Гизольфи был связан с евреями.

Существует также мнение, что Схария — мифологический персонаж, произошедший от псковского игумена Захара, противника симонии и архиепископа Геннадия. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, считают, что его оппоненты придали имени еврейские черты, чтобы сделать новую ересь более одиозной в глазах православных.

Геннадий обвинял в еретичестве Захара и двух новгородских священников, которые впоследствии бежали в Москву. Позже они сделали блестящую карьеру при дворе Ивана III: один стал протопопом Успенского собора, а другой служителем кремлевского Архангельского собора.

Высокие покровители

Если фигура Схарии порождает дискуссии историков, то распространение ереси в Москве, покрываемой первоначально Иваном III, не вызывает сомнения. Самым влиятельным жидовствующим в стольном граде был управляющий посольскими делами Федор Курицын, критиковавший монашество и развивавший идею о свободе воли. Ему и другим еретикам открыто покровительствовала Елена Волошанка — мать внука Ивана III.

Православие времен ереси жидовствующих не было монолитно: шел спор нестяжателей и иосифлян о церковных богатствах. Идейным вдохновителем первых был Нил Сорский, выступавший за отказ от монастырского землевладения и торгово-деловой деятельности Церкви. Лидером вторых — упомянутый выше Иосиф Волоцкий, отстаивавший право Церкви на имущество для просветительской и благотворительной деятельности. Кроме того, первые относились гораздо мягче к еретикам, чем вторые.

Борьба кланов

Иван III, в целом ратовавший за главенство светской власти над клерикальной, лавировал между этими силами, а также жидовствующими. Какие взгляды будут объявлены еретическими, а какие ортодоксальными, во многом зависело от него. Значительную роль играла также внутриполитическая борьба между группой, сочувствовавшей вольнодумцам во главе с Еленой Волошанкой, сын которой претендовал на престол, и сторонниками второй жены Ивана III — Софией Палеолог, имевшей крепкие связи с католиками.

В конце концов великий князь решился на союз с наиболее консервативным крылом православия, после чего ересь жидовствующих начала жестоко преследоваться. Елена Волошанка была объявлена еретичкой и, следовательно, ее сын Дмитрий-внук уже не мог наследовать православный трон. Победили союзники Софьи Палеолог, выдвигавшие на княжение ее отпрыска — Василия III.

Если собор 1490 года, впервые рассматривавший проблему ереси, не вынес смертный приговор жидовствующим, на чем настаивал архиепископ Геннадий, то собор 1504 года, на котором председательствовал Василий III, постановил предать наиболее одиозных еретиков казни через сожжение. Жидовствующие были разгромлены, хотя сами еретики приверженцами иудаизма себя не признавали.