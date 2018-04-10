Дороги к горным перевалам в Кабардино-Балкарии закрыли до конца апреля

НАЛЬЧИК , 10 апреля. / ТАСС /. Дороги, ведущие в высокогорные перевалы в Кабардино-Балкарии (КБР), закрыты для движения до конца апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее распоряжение принято министерством строительства , ЖКХ и дорожного хозяйства региона.

В список дорог с временным ограничением движения попали около сорока направлений.

"В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения ввести временное прекращение движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики … в период с 1 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года", — гласит текст документа.

В перечень, который прилагается к распоряжению, вошли дороги, ведущие к высокогорным перевалам, ограничения коснулась прежде всего горных районов республики. В Эльбрусском, Черекском и Зольском районах закрыто более 100 км дорог. Нельзя будет воспользоваться и некоторыми путями между населенными пунктами Баксанского, Чегемского, Лескенского районов и города Нальчика. В числе закрытых направлений маршруты Кисловодск — Долина Нарзанов — Джылы— Суу — Эльбрус, отрезки Верхняя Жемтала — Ташлы-Тала, Безенги-Булунгу, Белая Речка — Нижний Чегем , Кенделен — Западный Кинжал, Тырныауз-Джылы-Суу.

В конце марта — начале апреля на территории республики, особенно в горной ее части, прошли обильные снегопады и дожди, что вызвало сход многочисленных, так называемых влажных лавин. Лавины сошли также в Приэльбрусье, где отдыхают туристы. Лавиноопасность сохраняется на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Между тем синоптики отмечают, что водозапасы снежных покровов в горах КБР на 29-38% больше нормы.