Что на Украине делали сербы

Мощный приток сербов на территорию нынешней Украины состоялся благодаря активной международной политике, которую проводил Пётр Великий. В 1723 им был издан Указ о привлечении сербов на русскую службу.

В нём упоминается Иван Албанд (Албанез), которому государь поручил заняться призывом сербских солдат для формирования гусарского конного полка. Императором было обещано вознаграждение, аналогичное тому, что они получали на службе у Цезаря Римского. Социальные гарантии распространялись и на их семьи, которым была оказана государственная поддержка и выделены угодья для проживания в Малороссии, Полтавской и Харьковской областях.

Своим Указом Пётр I утвердил и бонус в виде награждения званием полковника того, кто приведёт на службу Российскому государству целый полк с возможностью его возглавить.

Вторая волна сербской эмиграции прошла во времена правления Елизаветы Петровны. В 1751 году из-за невозможности терпеть притеснения со стороны австрийского правительства, вытеснившего сербский народ из Потисской и Поморишской земель, полковник Иван Хорват со своими сподвижниками обратились с просьбой о переселении в Россию к Бестужеву-Рюмину, бывшему в то время русским послом в Вене

Императрица откликнулась на их просьбу и распорядилась: «сколько бы из сербского народа в Российскую Империю перейти не пожелало, все они как единоверные, в службу и подданство приняты будут». Так, более двух столетий назад в междуречье Лугани и Донца этот народ обрёл свою вторую родину.

И сегодня сербским добровольцам не безразлична судьба Славяносербии, поэтому в наши неспокойные дни они оказывают поддержку ополченцам Донбасса.