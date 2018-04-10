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Что на Украине делали сербы
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Что на Украине делали сербы 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Мощный приток сербов на территорию нынешней Украины состоялся благодаря активной международной политике, которую проводил Пётр Великий. В 1723 им был издан Указ о привлечении сербов на русскую службу.
В нём упоминается Иван Албанд (Албанез), которому государь поручил заняться призывом сербских солдат для формирования гусарского конного полка. Императором было обещано вознаграждение, аналогичное тому, что они получали на службе у Цезаря Римского. Социальные гарантии распространялись и на их семьи, которым была оказана государственная поддержка и выделены угодья для проживания в Малороссии, Полтавской и Харьковской областях.
Своим Указом Пётр I утвердил и бонус в виде награждения званием полковника того, кто приведёт на службу Российскому государству целый полк с возможностью его возглавить.
Вторая волна сербской эмиграции прошла во времена правления Елизаветы Петровны. В 1751 году из-за невозможности терпеть притеснения со стороны австрийского правительства, вытеснившего сербский народ из Потисской и Поморишской земель, полковник Иван Хорват со своими сподвижниками обратились с просьбой о переселении в Россию к Бестужеву-Рюмину, бывшему в то время русским послом в Вене.
Императрица откликнулась на их просьбу и распорядилась: «сколько бы из сербского народа в Российскую Империю перейти не пожелало, все они как единоверные, в службу и подданство приняты будут». Так, более двух столетий назад в междуречье Лугани и Донца этот народ обрёл свою вторую родину.
И сегодня сербским добровольцам не безразлична судьба Славяносербии, поэтому в наши неспокойные дни они оказывают поддержку ополченцам Донбасса.
Некоторые так объясняют причину своего участия в конфликте на Донбассе: «Потому что русские и сербы братья. У нас знаете, как говорят. Сербия — это маленькая Россия, а Россия — большая Сербия. Русские всегда нам помогали, приезжали к нам, когда было особенно трудно. Сейчас наш черёд».
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