Власти Петербурга запретили гадать и попрошайничать на станциях метро

Распоряжение опубликовали на сайте Смольного во вторник, 10 февраля. Комитет по транспорту внес изменения в правила использования метрополитела. Теперь на станциях официально запрещено оставлять вещи без присмотра и обращаться к гражданам с предложениями о купле-продажи. Под новые требония попали гадалки и попрощайки, которым придется покинуть подземку.

Турникеты со створками теперь могут использовать не только дети и пассажиры с бумажными проездными, но и люди с багажом. Также с этого дня через них могут проходить беременные женщины, инвалиды и пенсионеры.