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Власти Петербурга запретили гадать и попрошайничать на станциях метро
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Власти Петербурга запретили гадать и попрошайничать на станциях метро 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Распоряжение опубликовали на сайте Смольного во вторник, 10 февраля. Комитет по транспорту внес изменения в правила использования метрополитела. Теперь на станциях официально запрещено оставлять вещи без присмотра и обращаться к гражданам с предложениями о купле-продажи. Под новые требония попали гадалки и попрощайки, которым придется покинуть подземку.
Турникеты со створками теперь могут использовать не только дети и пассажиры с бумажными проездными, но и люди с багажом. Также с этого дня через них могут проходить беременные женщины, инвалиды и пенсионеры.
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