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Связанный с Вексельбергом венчурный фонд Maxfield Capital поменяет структуру владения из-за санкций США
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Связанный с Вексельбергом венчурный фонд Maxfield Capital поменяет структуру владения из-за санкций США 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Венчурный фонд Maxfield Capital, инвестирующий в технологические проекты, поменяет структуру бенефициаров. Это связано с попаданием в санкционные списки США Виктора Вексельберга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к фонду источник.
«В установленный санкциями срок управляющая компания выполнит требования американских властей, и список бенефициаров фонда будет вне санкционного», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что точная схема смены структуры бенефициаров станет ясна только после после получения квалифицированного юридического заключения.
Источник добавил, что стратегия Maxfield Capital не зависит от бенефициаров. «Это зона ответственности управляющей компании», — пояснил он. В фонде пока никак не прокомментировали информацию.
Виктор Вексельберг — владелец компании «Ренова» и президент фонда «Сколково». Он оказался в санкционном списке, который Минфин США опубликовал 6 апреля. Американские счета физлиц и компаний, попавших под санкции, будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела. По оценке Bloomberg, по состоянию на 10 апреля состояние Вексельберга уменьшилось на $1,28 млрд Общие потери 27 самых богатых россиян достигли $16 млрд
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Maxfield Capital был основан в 2013 году бывшим руководителем IT-кластера Сколково Александром Туркотом вместе с партнерами Олегом Кужиковым и Александром Лазаревым. Вексельберг стал якорным инвестором фонда. Maxfield Capital инвестирует в IT-стартапы на ранней стадии в Европе, США и Израиле.
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