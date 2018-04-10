Космические грабли Путина

На днях Кремль в своем бряцанье оружием решил выйти на рубеж последних лет СССР. Россия возрождает программу производства космических кораблей многоразового использования на базе того самого «легендарного» шаттла «Буран», которого многие фанаты Путина считают символом «советской космической мощи».

Очевидно, в Кремле решили, что Россия сейчас намного сильнее, чем СССР в свои последние годы, и сможет потянуть такой многомиллиардный аттракцион сомнительного предназначения. Забыв, что помимо космических «успехов» Союза, «Буран» стал символом еще и конца умирающего «совка», его последним вздохом.

Этот шаттл благополучно похоронил под собой остатки советской системы, и сейчас Путин наступает на старые грабли — что, в общем, закономерно для «советского человека», коим он и является.

КОСМИЧЕСКИЙ ГРОБ ДЛЯ СССР

«Вхождение НПО «Молния» в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения», — заявил руководитель «Калашникова» Алексей Криворучко . «Космический» вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин , обещающий построить российскую базу на Луне к 2030 году, в связи с реанимацией «Молнии», как сообщают российские СМИ, «дал закрытое поручение возобновить данную космическую программу на новой технологической основе».

Рестарт программы космических челноков грозит стать самым масштабным «распилом» за всю историю путинской России. Такой себе «золотой десерт» режима перед занавесом.

История повторяется. В 1988 году СССР отправил в свой единственный автоматический полет вокруг Земли космический гроб под названием «Буран», в отсеках которого была пустота, очень ярко символизирующая советскую систему. Разваливающаяся страна-банкрот, в то время как люди в очередях дрались за право отоварить талоны на водку, выбросила в космос миллиарды, благополучно добив издыхающую экономику.

БОЛЬШАЯ И БЕСТОЛКОВАЯ

Space Shuttle, программа, начатая США в начале 70-х, была проектом мечты. Планировалось удешевить космические полеты, сделав их чем-то обыденным. Но технологии того времени не позволили сделать полеты настолько дешевыми, как задумывалось. В итоге вместо запланированных 300 полетов к моменту последнего запуска в 2011 году удалось совершить лишь 135, а стоимость программы возросла вчетверо, достигнув 200 млрд долларов.

Однако оценивать пользу шаттлов только исходя из потраченных на них денег было бы некорректно. Они смогли выполнить операции, которые не были доступны больше ни одному другому аппарату в мире. Например, ремонт космического телескопа «Хаббл», с помощью которого ученые рассматривают такие уголки Вселенной, увидеть которые на Земле раньше и не мечтали. Да, шаттлы превысили свою расходную смету, но позволили NASA сэкономить намного больше, чем было потрачено, и шагнуть за пределы возможного.

Однако их появление было воспринято СССР как получение Штатами нового оружия. КПСС решило, что шаттлы планируют обвесить ядерным оружием и произвести стрельбу в таких условиях, против которых у Союза не было никакой защиты. Тогдашнему генсеку Леониду Брежневу рассказали, что шаттл с ядерными ракетами может опуститься на низкую орбиту над Москвой и нанести удар. И что никакая система оповещения и ответного удара, рассчитанная на баллистические ракеты, не сработает.

И тогда Брежнев дал команду начать постройку советских шаттлов. Вряд ли Леонид Ильич понимал, что на самом деле дал добро на создание дорогого красивого гроба для СССР.

В 1975 году советская разведка смогла достать у американцев ценные сведения об их космических челноках. В 1976 году постановление Совета министров СССР запустило строительство советских шаттлов — в рамках программы «Энергия-Буран».

В отличие от американцев, чьи корабли выполняли вполне осязаемые функции по доставке грузов на орбиту (строительство МКС без них было бы затруднено) и других космических научных операций («Хаббл»), у Советов четкой программы не было. Челноки СССР были чисто военным проектом, сделанным по принципу «надо ответить США, сделать чуть больше, а там придумаем, куда это пристроить».

Начало работы над «Бураном» пришлось еще на более-менее «сытые» 70-е. Но уже к концу 80-х по всему СССР царили нищета и голод, и тратить огромные средства на космические челноки было просто безумием. Все равно как если бы разваливающийся колхоз «Закат коммунизма» на последние деньги взял в кредит золотой «Роллс-Ройс». Дорого и бестолково.

К тому же советская система, как и во всем, вносила свои коррективы. Грубо говоря — «ничего не работало». Сроки реализации постоянно сдвигались. В создании корабля принимали участие около полутора миллионов человек на 1300 предприятиях всего СССР. Советский шаттл был абсолютным рекордсменом по разным безумным рекордам.

Для испытаний «Бурана» построили самую длинную взлетную полосу в Европе — 5, 5 километров. Самый большой самолет в мире — АН 225 «Мрія» (созданный в Украине ) — своим рождением обязан «Бурану». Его делали для перевозки советских шаттлов на космодром.

Американский шаттл мог брать на орбиту 24 тонны, советский — 30. «Американец» мог спускать с орбиты 14 тонн, советский — 20. Если у американцев был один манипулятор для орбитальных работ, то у «Бурана» — два. Советское, как всегда, было «больше всех». «Буран» воистину был детищем СССР — такой же огромный и совершенно бестолковый.

Всего СССР строил 10 своих шаттлов. Чтобы больше, чем у американцев (у Штатов было шесть). История с ними очень мутная и до сих пор секретная. Известно лишь об одном автоматическом полете «Бурана», однако профессиональные исследователи настаивают на том, что был и второй полет — усовершенствованной версии «Бурана», шаттла «Байкал», в 1992 году.

По их данным, «Байкал» не смог выйти на орбиту в результате сбоя в работе ракеты-носителя, и приземлился в автоматическом режиме через 22 минуты 12 секунд после запуска. Больше никаких данных о том, чтобы еще какой-то из советских шаттлов поднимался в воздух, нет.

Программа, как и СССР, оказалась нежизнеспособной.

СКОРБНЫЙ СИМВОЛ СССР

Программа советских шаттлов, соглашусь с кремлевскими пропагандистами, как ничто другое символизирует СССР. Только не в плане «мощи», а в другом.

Судьба всех собратьев «Бурана» плачевна, повезло лишь нескольким. Один из близнецов-прототипов, на котором отрабатывались атмосферные полеты, стоит в немецком техническом музее Шпайера — немцы купили его у России за 10 млн евро в 2008 году. Второй, полноразмерный макет «Бурана», много лет работал залом игровых автоматов и кафе в московском Парке Горького (в 2014 году перевезен на ВДНХ).

Еще один тренировочный прототип до 2012 года пылился в подмосковном Королеве, а в августе прошлого года был перевезен по морю в Сочи для установки на территории образовательного центра «Сириус». Еще один макет работает памятником на космодроме «Байконур». Три оставшихся раскиданы по подмосковным околокосмическим предприятиям.

Намного печальней сложилась судьба реальных полетных кораблей. «Он не просто полетел, а стал триумфом Страны Советов, его спецслужб и науки, которая обогнала США на несколько лет вперед», — только так и не иначе российский «5 канал» вспоминает о самом «Буране». Захлебываясь от восторга говорят о нем и фанаты Путина.

Но и те, и другие хронически «забывают» упомянуть, что скончался он в специально построенном для «Буранов» сборочном комплексе циклопических размеров от чисто советской болезни — разрухи. 12 мая 2002 года в комплексе рухнула крыша, похоронив под собой гордость советской космонавтики вместе с восемью казахскими строителями, ремонтировавшими эту самую крышу.

Шаттл «Буря», подготовленный к старту в последние месяцы СССР на 97%, до сих пор пылится на «Байконуре». Неудачно слетавший «Байкал» ржавеет под открытым небом в поле (не нашлось ангара такого размера) в ЛИИ Громова в подмосковном Жуковском . Его вытаскивают тягачами на потеху публике во время проведения авиасалона «МАКС».

Еще один корабль, в частично разобранном состоянии, ржавеет на стапелях машиностроительного завода в Тушино. Там, где был в свое время уничтожен последний, десятый советский шаттл — «Изделие 2.03». Его не успели до конца собрать. Поэтому решили разобрать и разворовать.

«Бураны» и другие советские космические шаттлы навсегда остались в СССР, скончавшись вместе с ним.

ДОГНАТЬ И УМЕРЕТЬ

В 2015 году русскоязычный блогер под именем Ральф Миребс (Ralph Mirebs) опубликовал в своем ЖЖ фото двух советским шаттлов, которые ему удалось снять в одном из заброшенных ангаров на казахстанском «Байконуре». Миребс забрался в монтажно-заправочный комплекс на стартовой площадке космодрома, где нашел два «Бурана» — техномакет для отработки предстартовых операций и ту самую «Бурю». Корабли находятся в плачевном состоянии. В том самом, про которое говорят «легче сделать новый» и годятся лишь для музейной реставрации. Не об их ли возрождении мечтает Путин?

С завершением программы американских шаттлов потребность в них не отпала. Космосу нужны подобные корабли. США планирует в 2020 году запустить к МКС новый многоразовый корабль Dream Chaser, который уже совершил два испытательных приземления (последний — в прошлом году), первый из них был неуспешным.

По иронии судьбы новый американский челнок очень напоминает советский «БОР-4» — закрытый в угоду «Буранам» проект, но тем не менее совершивший удачный полет в 1982 году. Он приземлился в Индийском океане после 1,25 витка вокруг Земли.

«Дыра» в запусках крупных грузов на орбиту существует до сих пор, и одноразовые корабли, таскающие сейчас все необходимое на МКС, с ней не справляются. Американцы готовятся запускать новые шаттлы. И, как и 40 лет назад, Кремль жаждет «догнать и перегнать».

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

Путин, называющий развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой 20 века», похоже, решил сделать перемотку времени, вернуться в начало 90-х, и заново переписать историю. С выжившим Союзом и его символом — «Буранами».

Он забыл, что история любит повторяться. Угрожавший миру ядерными ракетами «совок» в свое время развалился экономически в немалой степени благодаря попытке выдать желаемое за действительное — создать ракеты, которые могли бы обойти американские СОИ (ПРО) Рейгана, и свои собственные космические челноки.

Сейчас, как и во времена Рейгана, США вновь предупреждает Россию своей ПРО и готовят к запуску новые шаттлы. Кремль же вновь пыжится создать ракеты для преодоления американской ПРО и собственных челноков.

Так же, как и в конце «совка», Россия вновь находится в международной изоляции и состоянии холодной войны со всем цивилизованным миром. И как и на издыхании СССР, Кремль вновь тратит народные миллиарды на свои космические безумные понты в то время, как в стране население еле выживает.

Путин решил подхватить красное знамя из рук скончавшегося Союза, совершенно не думая о том, что это не знамя, а обычные «совковые» грабли. На которые он благополучно наступает.

И пока в России из-за коррупции и патриотического безумия заживо горят в запертом кинотеатре Кемерово десятки детей, Кремль снова живет по схеме «зато мы делаем ракеты».

В 20 веке один диктатор в финале своей карьеры и мировой войны сходил с ума, воплощая в разваливающейся стране безумные дорогие проекты, такие, как, например «Фау-3» — пушка, которая должна была стрелять на расстояние 165 км, или танк «Маус» массой почти 200 тонн, которых даже успели сделать два штуки. Самую кровавую в истории войну он проиграл. И застрелился за полторы недели до ее окончания.

В 21 веке другой диктатор строит новые «Фау-Сарматы» и «Маусы-Арматы». Дождемся финала?