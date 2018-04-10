Во Владивостоке полностью прекратили сброс сточных вод в Первую Речку, Вторую Речку и реку Саперка

Об этом рассказали в «Приморском водоканале».

На заседании комитета по городскому хозяйству, прошедшем в Думе города Владивостока 10 апреля, депутаты рассмотрели вопрос о работе очистных сооружений КГУП «Приморский водоканал» и об озеленении территории города.

О работе очистных сооружений, расположенных на территории Владивостокского городского округа, депутатам доложил врио генерального директора КГУП «Приморский водоканал» Олег Терлеев. Докладчик сообщил, что в результате реконструкции очистных сооружений Северного планировочного района, строительства очистных сооружений Южного и Восточного планировочных районов полностью прекращен сброс сточных вод в Первую Речку, Вторую Речку и реку Саперка, а также сокращен на 75% сброс сточных вод в бухту Золотой Рог. Также он отметил, что проектная мощность очистных сооружений соответствующих планировочных районов города значительно превышает фактический объем водоотведения. Технологическая схема очистки сточной воды на КОС «Центральные» обеспечивает глубокую очистку до нормативов на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения.

В ходе обсуждения был озвучен и ряд вопросов. Председатель комитета Наталья Войновская обратила внимание на то, что жители, проживающие вблизи очистных сооружений, жалуются на специфический запах. Депутат Станислав Примаченко поднял вопрос о состоянии очистных сооружений в районе бухты Патрокл. Олег Терлеев отметил, что данные объекты необходимо приводить в порядок, такая работа ведется, но для скорейшего решения этого вопроса требуются консолидированные усилия «Приморского водоканала», органов государственной власти, местного самоуправления, а также соответствующее финансовое сопровождение. Депутаты согласились с этим и выразили готовность оказать содействие в решении проблем в рамках установленных полномочий.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели вопрос о проведении мероприятий по организации высадки зеленых насаждений. Заместитель начальника управления дорог и благоустройства — начальник отдела текущего содержания и озеленения Максим Акульшин сообщил, что на мероприятия по озеленению выделено и включено в муниципальное задание финансирование из средств городского бюджета в размере 12,99 млн рублей. В рамках озеленения города будут высажены деревья и кустарники, произведено устройство газонов и откосов.

«На заседании комитета депутаты обсудили важные вопросы, направленные на сохранение окружающей среды. Стабильная работа очистных сооружений позволит сохранить чистое море и обеспечить санитарное благополучие горожан и гостей города. Увеличение количества зеленых насаждений — улучшить экологию, комфорт и качество жизни людей в городской среде. Депутаты, общественные организации, коллективы учреждений и предприятий готовы подключиться к работе по озеленению города, благоустройству территорий», — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Татьяна Ситникова, пресс-служба Думы Владивостока