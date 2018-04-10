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Матери Волчковой стало плохо во время прощания с дочерью
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Матери Волчковой стало плохо во время прощания с дочерью 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В пасхальную ночь на 8 апреля не стало Анжелики Волчковой. Об этом сообщил ее партнер по сцене Кирилл Емельянов. Сегодня прошло прощание с артисткой. Члены ее семьи не сдерживали слез. Муж-тележурналист Сергей Кощеев успокаивал дочь-школьницу Анастасию и родителей супруги. Они прилетели на прощание из родной Пензы. Матери Анжелики во время панихиды стало плохо, пришлось отпаивать ее водой, сообщают Dni.ru.
Почтить память Волчковой пришли коллеги по театру и просто друзья — актеры Татьяна Веденеева, Елена Санаева, Кирилл Емельянов, Владимир Шульга и многие другие. Даже мужчины не сдерживали слез, говоря об артистке. Все, как один, вспоминали, что Анжелика была невероятно открытой и доброй.
Семья приняла решение похоронить Анжелику в Пензе. Сразу после панихиды туда отправится семья артистки. Там попрощаться с артисткой придут ее одноклассники, родственники и бывшие коллеги — артистка начинала свою карьеру в местном театре.
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