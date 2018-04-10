Матери Волчковой стало плохо во время прощания с дочерью

В пасхальную ночь на 8 апреля не стало Анжелики Волчковой . Об этом сообщил ее партнер по сцене Кирилл Емельянов. Сегодня прошло прощание с артисткой. Члены ее семьи не сдерживали слез. Муж-тележурналист Сергей Кощеев успокаивал дочь-школьницу Анастасию и родителей супруги. Они прилетели на прощание из родной Пензы . Матери Анжелики во время панихиды стало плохо, пришлось отпаивать ее водой, сообщают Dni.ru

Семья приняла решение похоронить Анжелику в Пензе. Сразу после панихиды туда отправится семья артистки. Там попрощаться с артисткой придут ее одноклассники, родственники и бывшие коллеги — артистка начинала свою карьеру в местном театре.