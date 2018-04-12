Опубликованы новые документы о побеге узников нацистского лагеря Собибор

Восстание в нацистском лагере смерти Собибор, куда людей свозили под предлогом строительства мармеладной фабрики, оказалось единственным успешным в истории Второй мировой войны. Его организовал лейтенант Красной армии Александр Печерский . Побег узников привел к закрытию лагеря и последующей попытке уничтожить следы совершённых там преступлений. Подробности этих трагических событий можно узнать из документов, опубликованных Российским историческим обществом.

Российское историческое общество (РИО) опубликовало документы немецкого-фашистского «лагеря смерти» Собибор, который располагался в 1941—1943 на территории Польши . Эти материалы историки получили из Центрального архива Минобороны РФ

Собибор был создан нацистами в рамках программы по физическому уничтожению людей еврейского происхождения. Там происходили массовые убийства как военнопленных, так и гражданских лиц, в том числе несовершеннолетних. Из документов, опубликованных РИО, можно узнать подробности того, как именно функционировало учреждение.

«Лагерь гитлеровцы начали строить в мае 1942 силами мирных жителей, главным образом евреев, привезённых на станцию Собибор из соседних районов и из стран, оккупированных немцами: СССР, Польши, Чехословакии, Австрии и других. Сначала лагерь был обнесён колючей проволокой, затем в нём был вырыт котлован и построено кирпичное помещение совершено без окон, с одним входом, с плотно закрывающимися железными дверями и бронированной крышей. Рядом с этим помещением был вырыт большой ров. Вокруг лагеря для наблюдения за территорией было построено семь вышек высотою шесть-семь метров», — говорится в акте «О зверствах немецко-фашистских захватчиков», который был составлен представителями Красной армии, осматривавшими территорию лагеря смерти и жителями населенного пункта Желобок Второй 22 июля 1944 года.

Там также отмечается, что система охраны учреждения делала крайне затруднительным побег: за первым рядом колючей проволоки располагалось минное поле, а далее следовал ещё один ряд «колючки».

До шести эшелонов в день

В справке «О зверствах немецко-фашистских захватчиков» 7 отделения политотдела 8-й гвардейской армии подполковника Шелюбского подробно рассказывается о том, как происходил процесс уничтожения людей в Собиборе.

«Было объявлено, что на станции Собибур (в документе встречается именно такое написание. — RT) будет создана мармеладная фабрика. Эшелоны с населением (взрослые, старики, дети) поступали в течение всего 1941, 1942 и 1943 года», — сказано в справке.

Отмечается, что в некоторые дни в «лагерь смерти» приезжало до шести эшелонов по 2000 человек в каждом. При этом в документе есть одна неточность: там говорится, что учреждение стало функционировать с 1941 года, тогда как в прочих материалах приводится информация, что но было создано в 1942 году.

Далее в справке говорится, что сразу после приезда каждой партии людей их собирали на площади, где администрация лагеря произносила приветственные речи с обещанием «хорошей жизни для приехавших». После проводился ложный медицинский осмотр заключённых, как им объясняли, — чтобы направить наиболее слабых на лёгкие работы.

«Первую партию отобранных отправляли в баню купаться. Люди заходили в специально отстроенную баню, где имелись комнаты для раздевания, вешалки, выдавались номерки для сданного белья. После этого люди заходили в специальное купальное помещение, которое заполнялось газом. Люди умирали, местные жители слышали, как работал мотор, и через некоторое время доносились крики людей», — говорится в справке.

Отдельно отмечается, что администрация лагеря пыталась скрыть крики и стоны погибающих узников, для чего в момент подачи газа выводили пастись гусей из хозяйственных помещений, которые поднимали крик. Трупы людей по узкоколейной железной дороге отправляли на специально созданное кладбище, где хоронили в глубокой канаве в общей могиле.

«Ожидающие очереди смертники жили в лагере и работали — заготавливали дрова, копали пни и так далее. Местные жители были свидетелями, как на костры из пней бросали людей, работавших там же. Люди горели», — сказано в справке.

Документ составлен на основании актов осмотра бывшей территории Собибора, куда также были занесены свидетельства местных жителей. К справке прилагаются фотографии, на них видны останки людей, разломанные детские коляски, личные вещи заключенных, узкоколейная железная дорога, по которой убитых возили на кладбище.

В документах говорится, что руководство администрации состояло из членов СС, и до 50 человек охраны были немцами. Рядовых охранников лагеря набирали из военнопленных, многие из которых были выходцами с Украины , а также из числа добровольцев — жителей окрестных польских сёл. С марта по сентябрь 1943 года охранником Собибора являлся Иван Демьянюк , прозванных за свою жестокость при обращении с узниками « Иваном Грозным ». После войны ему удалось перебраться в США , однако его выдали для суда сначала в Израиль , а затем в Германию . В ходе судебных процессов ряд бывших узников Собибора дали показания против него. По первому приговору Демьянюк отбыл семь лет заключения, а после его приговорили к заключению сроком на пять лет, но во время слушания своей апелляции на это решение Демьянюк скончался на 92 году жизни.

Восстание в Собиборе

В документах, опубликованных РИО, есть также учетная карточка заключённого Александра Печерского, узника Собибора, организовавшего единственное восстание в этом лагере смерти. Он служил делопроизводителем штаба 596 гаубично-артиллерийского полка, имел звание лейтенанта. Под Вязьмой его часть попала в окружение, а сам Печерский был ранен и попал в плен. До 1943 года он находился в различных лагерях и гетто на территории Минска , а затем его отправили в Собибор.

По рассказам выживших участников восстания, по прибытии в лагерь пленный лейтенант РККА познакомился с сыном польского раввина Леоном Фельдхендлером, который к тому моменту успел создать группу заговорщиков для подготовки восстания и побега. Однако организаторские способности Печерского оказались выше, после чего Фельдхендлер передал ему неформальное руководство участниками будущего выступления, а сам оказывал им посильную помощь.

Восставшие должны были тайно в условленный день перебить охрану лагеря, а затем захватить оружейную комнату и уничтожить всю администрацию Собибора. Это заговорщикам удалось сделать лишь частично: 14 октября 1943 года они организованно напали на охранников и офицеров СС и смогли убить 11 немцев и несколько рядовых сотрудников охраны. Однако склад с оружием узникам захватить не удалось, его охрана открыла огонь по восставшим.

Большая часть участников выступления были безоружными, поэтому их потери были очень высоки. Остальным удалось прорваться сквозь минные поля и колючую проволоку и бежать через лес. Немцы и коллаборационисты провели поисковую операцию. Было поймано и убито более 90 участников выступления, которых активно выдавали карателям местные поляки. Но некоторым беглецам всё же удалось скрыться и примкнуть к различным партизанским отрядам. Среди них был и лейтенант Печерский, который вместе с ещё восьмерыми товарищами смог добраться до Белоруссии , где вступил в отряд имени Щорса.

После освобождения Белоруссии Красной армией организатор восстания попал в штурмовой стрелковый батальон, где воевал в до 1944 года, пока не был тяжело ранен. Получив инвалидность, он был комиссован в тыл. Ещё до ранения Печерский, по настоянию своего командира, съездил в Москву и дал показания советской Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, материалы которой стали потом основой доказательной базы Нюрнбергского процесса.

Рассказ бывшего пленного поразил членов Комиссии — писателей Павла Антокольского Вениамина Каверина , которые на его основе опубликовали очерк «Восстание в Собиборе». Позже он вошёл во всемирно известный сборник «Чёрная книга», где публикуются многочисленные свидетельства и доказательства уничтожения евреев в годы Второй мировой войны.

Как сказано в материалах, опубликованных РИО, после побега, организованного Печерским, администрация лагеря расстреляла оставшихся там 130 узников, а само учреждение решено было ликвидировать, замаскировав все следы преступлений.

«В конце 1943 года немцы приступили к поспешной ликвидации этого лагеря. Чтобы замести следы преступлений все постройки были сожжены, кроме служебных помещений, которые сохранились и сейчас. Местность, где находились постройки, была запахана и засажена молодой сосной. Однако достаточно слегка вскопать землю, чтобы обнаружить следы дикого преступления. На этом месте можно найти много костей, пепла, останки одежды, обувь, разную домашнюю утварь. Обнаружены также обгоревшие детские коляски и посуда», — сказано в докладной записке заместителя начальника главного политического управления РККА генерал-лейтенанта Иосифа Шикина председателю Комиссии по расследованию нацистских преступлений Николаю Швернику.

«Плененный, но не покорённый человек»

Историк Третьего рейха, писатель и публицист Константин Залесский разъяснил в беседе с RT, что относительный успех восстания в Собиборе — это уникальное явление, так как вся система организации деятельности лагеря была построена так, что люди просто не успевали самоорганизоваться.

«Для того, чтобы подготовить восстание нужно было много времени, а этого времени в Собиборе, в общем-то, у людей не было — люди приезжали и почти сразу их уничтожали. Кроме того, любой побег должен был готовиться самими заключёнными заранее и без помощи извне, а это всегда очень сложно. Совершить побег именно из Собибора было более тяжелой задачей, чем, например, из Бухенвальда, так как у пленённых в Собиборе не было никакой связи с внешним миром. Следовательно, им было некуда бежать», — отметил Залесский.

Заведующий научно-просветительного фонда «Холокост» Леонид Тёрушин, в свою очередь, рассказал RT, что во многом успешное выступление в Собиборе произошло из-за совпадения двух факторов: внутренней готовности многих узников к восстанию и лидерских качеств Печерского.

«Восстания происходили и ранее, например — в Варшавском гетто. Не исключено, что вновь прибывшие узники рассказали об этом тем, кто был в лагере прежде, и они вдохновились этим примером. Однако заговорщикам не хватало авторитетного человека, вождя, за которым пойдут», — заявил Тёрушин в беседе с RT.

Эксперт отметил, что в тот момент пленный лейтенант был старше многих заговорщиков на 10 лет, имел больший жизненный опыт, а главное — был военнослужащим, а потому смог объединить вокруг себя гражданских, не имевших никакой боевой подготовки.