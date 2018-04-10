Тысячи жителей Чикаго продолжают видеть человека-мотылька 

Многие люди считают, что человек-мотылёк лишь является легендой и мифом и естественно не верят в его существование. Что до города Чикаго, то сплетни о мифическом человеке стали популярны около 50 лет и существует много свидетелей его появления, что наталкивает на определённые мысли. Зачем людям сговариваться и рассказывать одинаковые истории? За половину века уже поступило больше ста заявлений от свидетелей, некоторым даже удается снять фото, но они получаются некачественными и сложно понять, что на них изображено. Свидетели описывают человека-мотылька одинаково, это похожий на гуаноида мутант с крыльями и огромными красными глазами. Некоторые люди скептически относятся к существованию данного существа, считая это либо выдумками, либо маскарадом какого-то человека или группы людей. Но дело в том, что человек-мотылёк появляется там, где скоро должны произойти какие-то катастрофы или природные катаклизмы, поэтому некоторые из Жителей Чикаго очень сильно обеспокоены.