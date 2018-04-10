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В Самарской области проверяют готовность техники к посевной
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В Самарской области проверяют готовность техники к посевной 

ТРК Губерния 1 час назад
На низком старте. По прогнозам, посевная кампания у аграриев области начнется в конце апреля. На полях пахать во всех смыслах предстоит многочисленной стальной армаде: одних лишь тракторов будет задействовано почти 4 тысячи единиц. Готовность агрегатов перед открытием сезона проверяют сотрудники Гостехнадзора.
Осталось навести только марафет. Николай Мужчинин уже грезит посевной. Работа предстоит пыльная: боронование, культивация, сев. Боевая машина отпахала в хозяйстве 5 лет, к новому сезону тоже готова: трактор прошел техобслуживание, заменены фильтры, масло. Сейчас с агрегата сбивают пылинки. Не потому что дорогостоящая иномарка, это уже — культура обращения с техникой. «Проверены были все световые приборы, тормоза, проведено техобслуживание. В принципе, он полностью готов к работе как в полях, так и на дорогах общего пользования», — отмечает специалист.
Финальную отмашку полевому забегу дают сотрудники Гостехнадзора. В Волжском районе технику проверяют досконально: в каком состоянии рулевое управление, в порядке ли тормоза. Инспекторы знают немало историй, когда банальная небрежность приводила к трагедии. Включите дворники, поворотники, дальний и ближний свет фар, сигнал тоже должен быть исправен. Все ли на месте в джентельменском наборе механизатора: аптечка, огнетушитель, и, конечно, сами документы. Инспекторы не без удовольствия констатируют: в регионе идет масштабное перевооружение технопарка, серьезных нареканий становится меньше. «Данный семинар мы проводим уже не первый год, смотрим, как люди готовятся, это подтягивает дисциплину. В технике первоначально приводят в порядок внешний вид, то есть производят окраску, устанавливают все световые приборы, чтобы были в наличии световая и звуковая сигнализация, а потом занимаются устранением течей топлива, течей масла», — пояснил руководитель инспекции Гостехнадзора Волжского района Роман Иванов.
Всего на весенних полевых работах в области будет задействовано почти 4 тысячи тракторов, а также 1,5 тысячи посевных агрегатов. В Волжском районе пропуск на работу в поля получила половина хозяйств. Остальных проверят в ближайшие дни.
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