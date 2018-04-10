Помоги выбрать лучшего футболиста от России!

Поиск юного игрока для Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» 2018 вышел на финишную прямую. Голосуем за ребят из топ-14!

6 апреля завершился первый этап поиска футболиста (или футболистки) — представителя России в одной из Международных сборных Дружбы в рамках программы «Футбол для дружбы» 2018. Мы получили огромное количество заявок.

Выбрано было 14 из них. Изначально мы анонсировали топ-9, но решили расширить круг кандидатов до топ-14, чтобы еще больше ребят получили возможность представить Россию в рамках крупнейшего международного детского проекта.

"Футбол для дружбы" — это не только весело, но и интересно. Фото Дарья ИСАЕВА , «СЭ»

В итоге в шорт-лист вошли:

Посмотреть их видеоролики и проголосовать за тех, кто понравился, можно ЗДЕСЬ. Голосование продлится до 16 апреля включительно. А 25 апреля, в Международный день Футбола и дружбы, будет объявлено имя Юного российского футболиста. Всего же программа объединит Юных футболистов из 211 стран и регионов!

Отдельно мы хотим остановиться на итогах первого этапа. Наибольшую активность проявили Москва, Петербург, Краснодарский край , Поволжье, Уральский регион, Кавказ, Удмуртия Бурятия . Заявки присылали ребята, которые занимаются в ведущих футбольных школах страны: Академия «Зенита», «Чертаново», «Строгино», волгоградская академия имени Леонида Слуцкого, школа вратарей Руслана Нигматуллина, Академия «Краснодара», «Локомотив», СШОР «Зенит», академия «Анжи», академия Коноплева, «Юность-Москвы Торпедо», «Метеор» из Жуковского, школы клубов Профессиональной футбольной лиги, активно поддержавшей наш проект, и другие! Многие ролики были смонтированы качественно, изобретательно, с интересным музыкальным оформлением.

"Футбол для дружбы" объединяет континенты. Фото Дарья ИСАЕВА, «СЭ»

Проект доказал, что Россия — действительно футбольная страна!

Важно и то, что участники проявляли не только футбольное мастерство, но и демонстрировали знание английского языка (важное условие для участия в проекте), рассказывали истории о себе, делились трогательными и драматичными моментами из жизни, доказывали, что соответствуют Девяти ценностям программы (дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь).

Ряд заявок, к огромному сожалению, не прошел отбор по возрастному критерию.

К участию допускаются дети, родившиеся в период с апреля 2005 года по сентябрь 2006-го. Некоторые кандидаты указывали только год рождения и не попали в шорт-лист по этой причине в последний момент, несмотря на высокий уровень мастерства. Это правило действует для всех 211 стран и регионов, которые участвуют в «Футболе для дружбы» 2018. Тем не менее, мы были рады и растроганы, получив заявки от 2-х летней Виталины, которая уже мечтает стать футболисткой, и маленькой Афины, чей гол со штрафного на видео не уступит недавним шедеврам Лео Месси , Фернанду и Александра Головина

В шорт-лист попали представители разных амплуа (в том числе вратари, которые часто бывают несправедливо обделены вниманием) разных регионов и городов нашей необъятной страны, разных футбольных школ и академий.

Во внимание принимались все озвученные нами дополнительные критерии, в частности, знание английского языка, наличие рекомендаций, обучение в футбольных школах или академиях.

К сожалению, количество мест на следующем этапе было ограничено. Мы честно хотели бы пропустить туда всех! Но существуют правила.

Кто триумфально взойдет на сцену — решать вам. Фото Дарья ИСАЕВА, «СЭ»

Дорогие друзья! Не расстраивайтесь, если вы не нашли себя (или своего ребенка) в списке. Если так случилось, у вас все впереди! Мы уверены, что все авторы заявок, все маленькие участники Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» будут идти по жизни уверенно, следуя важнейшим человеческим ценностям. Вырастут хорошими и добрыми людьми. Ну а кто-то наверняка свяжет судьбу с профессиональным футболом!

Спасибо всем, кто следит за программой и принимает в ней участие — отправив заявку либо отдав свой голос за одного из 14 финалистов.

В заключение, хотим сообщить, что 13 участников, которые не одержат победу, а также некоторые авторы заявок, которые проявили особую креативность, либо не прошли по возрасту, несмотря на высокое мастерство, получат утешительные призы от «СЭ» и Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»!