На территории Приморского края в 2018 году отремонтируют 150 километров автодорог, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора.
«Планы у нас большие и мы хотим реализовать их в полном объёме. Планируем выполнить работы по восстановлению 27 дорог в регионе — это в сумме более 150 километров. Их мы ремонтируем по основному направлению Владивосток — Находка. Сейчас заключаем договоры с подрядчиками, чтобы в курортный период у граждан не возникало проблем с движением. Также в этом году мы отремонтируем трассу Раздольное — Хасан — Осиновка — Рудная пристань. Без нашего внимания не останутся и другие автотрассы региона», — цитирует чиновника издание.