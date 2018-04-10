Ещё
На территории Приморского края в 2018 году отремонтируют 150 километров автодорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На территории Приморского края в 2018 году отремонтируют 150 километров автодорог 

Rambler News Service 1 час назад
На территории Приморского края в 2018 году отремонтируют 150 километров автодорог, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора.
«Планы у нас большие и мы хотим реализовать их в полном объёме. Планируем выполнить работы по восстановлению 27 дорог в регионе — это в сумме более 150 километров. Их мы ремонтируем по основному направлению Владивосток — Находка. Сейчас заключаем договоры с подрядчиками, чтобы в курортный период у граждан не возникало проблем с движением. Также в этом году мы отремонтируем трассу Раздольное — Хасан — Осиновка — Рудная пристань. Без нашего внимания не останутся и другие автотрассы региона», — цитирует чиновника издание.
Rambler News Service: последние новости
ФАС согласовала ходатайство ВТБ о покупке аэропорта Дерипаски в Геленджике Филип Лэйдер покинул состав совета директоров «Русала» МЧС выявило более 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в ТЦ Омска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно525
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня79
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ108
Эрдоган раскритиковал Лаврова158
США отправляют ударную группу в Средиземное море1118
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение