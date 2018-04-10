Минсельхоз планирует продлить запрет на промысел байкальской нерпы

В ведомстве приняли такое решение с учетом позиции общественных и зоозащитных организаций.

«Да, проект приказа об отмене запрета охоты на нерпу был вынесен на обсуждение, как это и положено законодательством, и с учетом позиции общественников это решение не будет принято. Мы сохраним запрет на вылов байкальской нерпы », — сказал министр.

Росрыболовство ранее предложило разрешить вылов байкальской нерпы для регулирования численности этого вида пресноводного тюленя, который долгое время находился под охраной. В ведомстве считают, что рост численности этих животных возрос, а потому их вылов позволит создать для рыбаков дополнительные рабочие места.