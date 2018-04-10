Российские ученые создают новые технологии переработки нефтяного сырья

В мире в настоящее время уделяют большое внимание специфическим процессам переработки тяжелого нефтяного сырья, а также гидрогенизационным и каталитическим процессам, позволяющим не только эффективно перерабатывать остатки, но и получать продукты с улучшенными экологическими характеристиками. В последние годы в России активно внедряются инновационные проекты, в том числе в рамках программы импортозамещения. Целый ряд новых отечественных технологий реализован или находится на стадии промышленной реализации на российских нефтеперерабатывающих предприятиях.

Переход на выпуск бензинов, соответствующих требованиям класса 5, поставил перед производителями топлива в России целый ряд задач, решение которых связано с созданием бензиновой композиции определенного состава и свойств. Введение в них в качестве компонента продукта процесса каталитической изомеризации позволяет значительно улучшить экологические и эксплуатационные характеристики топлива — увеличить октановые числа легкой части бензина, снизить содержание бензола и общее содержание ароматических углеводородов, выровнять значения октановых чисел бензина по всей массе испаряемого топлива.

На российских предприятиях за последние 10 лет введены в эксплуатацию установки изомеризации суммарной мощностью на 7,2 миллиона тонн. По уровню внедрения первое место среди российских технологий занимает технология, разработанная инжиниринговой компанией НПП «Нефтехим», по ней работают 12 установок. Технология находится на уровне лучших мировых разработок. Особенностью технологии является использование катализатора, который обеспечивает протекание процесса в низкотемпературной области и обладает повышенной устойчивостью к действию каталитических ядов — воды, серы, азота.

Компания «НПП Нефтехим» активно развивает технологию изомеризации н-бутана (Изомалк-3), по которой построена и введена эксплуатацию в 2015 году установка в Китае

Ряд новых отечественных технологий уже реализован или находится на стадии промышленной реализации

Готова к промышленному внедрению и технология изомеризации, позволяющая вовлекать проблемную фракцию, выкипающую в интервале 70-90˚С, в производство высокооктановых бензинов с минимальным содержанием бензола и ароматических углеводородов. Этот процесс не имеет мировых аналогов.

Конкурентоспособность российской технологии каталитического крекинга подтверждена строительством установки мощностью 880 тысяч тонн в год в компании «ТАИФ-НК» при участии Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИПН), Всероссийского научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНИПИнефть) и Института нефтехимического синтеза им. Топчиева (ИНХС) РАН . Для внедрения технологии была реконструирована простаивающая установка дегидрирования изопентана. Подобные установки по отечественным технологиям в России не сооружались уже более 25 лет. Несмотря на это, уровень разработки оказался очень высоким.

Масштабным проектом является строительство в Омске на предприятии «Газпромнефть-ОНПЗ» высокотехнологичного комплекса по производству катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов по отечественным технологиям. Он позволит обеспечить потребности российской нефтеперерабатывающей отрасли в катализаторах ключевых процессов переработки сырья. Разработчиками отечественных технологий производства катализаторов являются ведущие российские научно-исследовательские институты Сибирского отделения РАН.

Инновационной разработкой является отечественная технология гидропереработки тяжелого нефтяного сырья на нанокатализаторах. Процесс разработан в ИНХС РАН. Главное преимущество этой технологии — практически безостаточная переработка тяжелого нефтяного сырья, позволяющая получать из малопривлекательного сырья ценные компоненты топлива. Сейчас опытно-промышленная установка на нефтеперерабатывающем заводе компании «ТАНЕКО».

Формируется отечественный рынок разработок катализаторов и каталитических процессов высокого научно-технического уровня

Интересным проектом является также строительство в этой же компании установки гидроочистки тяжелого газойля коксования, проектной мощностью 850 тысяч тонн в год на основе лицензионной технологии компании Axens. До сих пор в России эта технология не реализовывалась.

Три из внедренных за последнее время технологий получили статус «национальный проект». Их отбор ведется в рамках «дорожной карты» «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса», утвержденной распоряжением правительства РФ в 2014 году. Это такие проекты, как технология гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья, производство отечественных катализаторов глубокой переработки нефтяного сырья на основе оксида алюминия и технологии изомеризации С7-фракции. Всего с 2015 по 2017 год статус «национальный проект» присвоен девяти проектам по разработке новых технологий переработки нефтяного сырья и специальных реагентов на основе нефтехимических продуктов для увеличения нефтедобычи. Тем самым формируется отечественный рынок разработок катализаторов и каталитических процессов, характеризующихся высоким научно-техническим уровнем.

В нашем университете есть совместная с компанией «ВНИПИнефть» базовая кафедра «Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий». Студенты проходят практику, а аспиранты, работающие в компании, участвуют в проектировании двух крупных комплексов — строительства катализаторной фабрики в Омске и установки гидроконверсии гудрона. Будущие специалисты в области нефтепереработки находятся на острие науки.