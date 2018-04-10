Состояние отремонтированных в прошлом году дорог проверили в Вологде «фронтовики»

Активисты вышли на отремонтированные в прошлом году улицы. В частности, те объекты, которые попали на «Карту убитых дорог».

Первая проверка на прочность для дорожного покрытия наступает после зимы. Стаявший снег может открыть и дефекты, которые появились за зимнее время. Поэтому фронтовики с наступлением тепла объезжают улицы, отремонтированные в прошлом сезоне.

«Общее состояние у этих дорог хорошее. Замечания есть по ул. Зосимовской. Также желательно убрать грязь, которая осталась после схода снега. И на всех улицах, где мы были, стерлась дорожная разметка», — рассказал член регионального штаба ОНФ Егор Дудников.

Все недочеты активисты фиксируют и фотографируют. Далее эти документы с пояснениями направляются в Департамент городского хозяйства. В Администрации города корреспонденту « Вологда РФ » пояснили: все улицы находятся на четырехлетнем гарантийном обслуживании. В течение этого времени ремонтом этих улиц занимается подрядчик.

«Мы уже уведомили подрядчиков, что в начале весеннего сезона будет проведено обследование дорог. При выявлении проблемных участков подрядчик должен провести работы по устранению недочетов», — пояснил начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства Вологды Александр Слободин.

Что касается разметки, то ее на городских магистралях обновляют каждую весну. Как правило, это работы проводятся в начале мая.

Напомним, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» продолжает работать. Улицы, попавшие в антирейтинг, передают местным властям. В Вологде в 2017 году в рамках ремонтной кампании обновили более 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Среди объектов — семь участков на улицах Петина, Яшина, Зосимовской, Чехова, Открытой, Окружном шоссе и Ершовском переулке. В основном это территории, которые стали лидерами рейтинга ОНФ.