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Глава Минстроя и Патриарх Кирилл ознакомились с концепцией развития Сергиева Посада
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Глава Минстроя и Патриарх Кирилл ознакомились с концепцией развития Сергиева Посада 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
10 апреля на Попечительском совете Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии, который состоялся под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, была представлена концепция развития подмосковного города Сергиева Посада как православного центра. В мероприятии как член Совета принял участие глава Минстроя России Михаил Мень.
Концепцию развития Сергиева Посада как православного центра России представил депутат Государственной Думы РФ от Сергиево— Посадского округа Сергей Пахомов. По инициативе Михаила Меня решение о разработке концепции развития подмосковного города было принято 30 ноября 2017 г. советом Фонда Единого института развития в жилищной сфере ДОМ РФ.
По словам Сергея Пахомова, Сергиев Посад имеет все основания для развития по модели духовного центра страны с условным названием «Сергиев Посад — столица православия», предполагающая создание духовного центра, сопоставимого по потенциалу с мировыми духовными столицами.
«Реализация подобной концепции развития потребует принципиальных изменений в градостроительной модели города и новой философии его развития. Работа в этом направлении уже ведётся. За последние три года губернатором Московской области принят ряд ключевых решений, самое важное — это «Западный объезд г. Сергиев Посад», который позволит радикально перераспределить потоки транзитного и городского транспорта, а также даст возможность развивать город по периметру. Кроме того, в прошлом году большая часть средств программы Минстроя России была направлена на реконструкцию шести основных улиц центра города, что дало развитие его пешеходной части и позволило начать строительство двух новых пешеходных зон в исторической части города», — отметил парламентарий.
Концепция подразумевает сохранение и развитие в части инфраструктуры исторического ядра Сергиева Посада в качестве места дял паломничества и туризма, а также для проведения досуга горожан. Кроме того, в радиусе 30–50 км от города должна быть создана сеть маршрутов, ориентированных на паломничество и познавательный туризм. Окончательную версию концепции развития Сергиева Посада предполагается представить уже осенью текущего года.
Кроме того, в рамках мероприятия был представлен новый состав Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. Новым сопредседателем Совета стал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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