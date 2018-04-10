Новости о коррупции за 10 апреля

Антикоррупционная политика

Офшоры идут в Россию : адресатам санкций США готовят спецрежим для возврата капитала

Владивостоке. Олигархам и компаниям, попавшим под санкции США в начале апреля, российские власти предоставят особые условия для перевода и хранения капитала внутри страны, фактически создав офшоры. По данным издания «Ведомости», новые офшорные зоны появятся на двух островах в Калининграде

Артемьев — борец против картелей таксистов, автомойщиков и производителей попкорна

Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что госкомпании в России целенаправленно монополизируют экономику, вытесняя малый и средний бизнес из наиболее прибыльных ниш. Но главе ФАС Игорю Артемьеву слова президента не указ: больше половины возбужденных ведомством дел направлены против малого и среднего бизнеса.

Эксперт: бизнесменов отправляют в СИЗО реже, чем силовиков и безработных

В Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге исследовали судебную практику арестов предпринимателей и других категорий граждан. Результаты исследования показали, что мнение, будто бы следователи при содействии судей поголовно отправляют всех предпринимателей в СИЗО для выбивания признательных показаний, является предвзятым — фактически бизнесменов арестовывают даже реже самих силовиков.

Борьба с коррупцией

Группа «решальщиков» получила от трех до четырех лет заключения за попытку продать за $7 млн должность заместителя руководителя Росрыболовства.

Осужденный экс-мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу