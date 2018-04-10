Новости о коррупции за 10 апреля 

Антикоррупционная политика
Олигархам и компаниям, попавшим под санкции США в начале апреля, российские власти предоставят особые условия для перевода и хранения капитала внутри страны, фактически создав офшоры. По данным издания «Ведомости», новые офшорные зоны появятся на двух островах в Калининграде и Владивостоке.
Артемьев — борец против картелей таксистов, автомойщиков и производителей попкорна
Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что госкомпании в России целенаправленно монополизируют экономику, вытесняя малый и средний бизнес из наиболее прибыльных ниш. Но главе ФАС Игорю Артемьеву слова президента не указ: больше половины возбужденных ведомством дел направлены против малого и среднего бизнеса.
Эксперт: бизнесменов отправляют в СИЗО реже, чем силовиков и безработных
В Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге исследовали судебную практику арестов предпринимателей и других категорий граждан. Результаты исследования показали, что мнение, будто бы следователи при содействии судей поголовно отправляют всех предпринимателей в СИЗО для выбивания признательных показаний, является предвзятым — фактически бизнесменов арестовывают даже реже самих силовиков.
Борьба с коррупцией
В Москве осуждена группа, «продававшая» должность замглавы Росрыболовства
Группа «решальщиков» получила от трех до четырех лет заключения за попытку продать за $7 млн должность заместителя руководителя Росрыболовства.
Осужденный экс-мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу
Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный в августе 2016 года за коррупцию на девять лет колонии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь горсуда Александр Воронин.