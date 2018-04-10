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Вылезает клещ зловещ
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Вылезает клещ зловещ 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Пока первые клещи еще дремлют под снегом, их соратники-кровопийцы комары уже появились в московских парках и лесах. «Вечерка» рассказывает, кто в ближайшее время выйдет из спячки навстречу апрельскому солнцу.
Московские экологи сообщили о появлении в Битцевском лесу первых проталин, а на них — дождевых червей. Их наличие поможет прокормиться пернатым, в первую очередь прилетевшим с юга скворцам.
Также вчера в Битце сотрудники Мосприроды увидели белую трясогузку — птицу, которая традиционно одной из первых прилетает к нам весной. На этой же парковой территории заметили первых комаров.
А вот клещей жителям столичного региона пока не стоит опасаться. Заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов объяснил, что голодные насекомые появятся, как только прогреется почва.
— В Москве численность клещей относительно низкая исторически. А также в связи с регулярной противоклещевой обработкой парковых и лесных территорий. Но вероятность подхватить клеща остается в Подмосковье и в любом парке города, — предупреждает ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
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С приходом весны в Московском зоопарке начнут выходить из сезонной спячки бурый и гималайский медведи. По прогнозам зоологов, они проснутся уже в ближайшие дни. Их бодрому примеру последуют енотовидные собаки.
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