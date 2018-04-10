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В России введут единый договор на техобслуживание газового оборудования
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В России введут единый договор на техобслуживание газового оборудования 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении.
Документ позволит соблюсти требования законодательства о техническом регулировании к надёжности и безопасности многоквартирного дома, безопасности жизни и здоровья граждан.
Инициатива, разработанная депутатами Александром Сидякиным, Ильёй Осиповым, Алексеем Канаевым, Виктором Водолацким, Антоном Геттой и рядом других парламентариев, направлена на обеспечение безопасной эксплуатации системы газоснабжения многоквартирного дома.
«Отсутствие должного технического обслуживания и своевременного ремонта, замены газового оборудования повышает опасность его эксплуатации, создаёт угрозу безопасности дома, граждан, общества и государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе газоснабжения дома может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери», — отмечают авторы документа.
В настоящее время, по закону, заключать договор с обслуживающей газовой организацией на внутриквартирное оборудование должен собственник жилья. Однако не все собственники соблюдают эти требования, из-за чего газоснабжающая организация не может попасть в квартиру.
Предложенный законопроект даёт возможность управляющей компании от имени жильцов заключать договор с газоснабжающей организацией на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
«Это даст правовое основание для обхода квартир, для того, чтобы осуществлять взаимодействие от имени собственника по 15 позициям, которые входят в обслуживание, начинания от осмотра и до проверки, как работают фарсунки и вытяжки», — отметил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин во время пресс-подхода в Госдуме.
По мнению автора, заключение таких договоров позволит провести полный мониторинг состояния газового хозяйства.
С начала текущего года в России произошло 12 взрывов газа в жилых многоквартирных домах. В 2017 году — 32 взрыва. Каждый такой случай сопровождался человеческими жертвами.
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