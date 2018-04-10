В России введут единый договор на техобслуживание газового оборудования

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении.

Документ позволит соблюсти требования законодательства о техническом регулировании к надёжности и безопасности многоквартирного дома, безопасности жизни и здоровья граждан.

«Отсутствие должного технического обслуживания и своевременного ремонта, замены газового оборудования повышает опасность его эксплуатации, создаёт угрозу безопасности дома, граждан, общества и государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе газоснабжения дома может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери», — отмечают авторы документа.

В настоящее время, по закону, заключать договор с обслуживающей газовой организацией на внутриквартирное оборудование должен собственник жилья. Однако не все собственники соблюдают эти требования, из-за чего газоснабжающая организация не может попасть в квартиру.

Предложенный законопроект даёт возможность управляющей компании от имени жильцов заключать договор с газоснабжающей организацией на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

«Это даст правовое основание для обхода квартир, для того, чтобы осуществлять взаимодействие от имени собственника по 15 позициям, которые входят в обслуживание, начинания от осмотра и до проверки, как работают фарсунки и вытяжки», — отметил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин во время пресс-подхода в Госдуме.

По мнению автора, заключение таких договоров позволит провести полный мониторинг состояния газового хозяйства.