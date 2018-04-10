Как выглядит из космоса северное сияние и о чем мечтается на околоземной орбите — на вопросы вологодских школьников ответили пилоты…

Сеанс связи с космическим кораблем прошел сегодня в Вологде . На необычное мероприятие пришли учащиеся разных школ города, в том числе и ребята из школы № 35, которая носит имя космонавта Павла Беляева . У школьников было 10 минут, чтобы поговорить с космонавтами.

«Я бы хотел спросить, когда у них прошел первый полет, как это было, боялись ли они, и как они это преодолевали», — поделился ученик 4 «А» класса школы № 35 Саша Петров.

Свои вопросы ребята подготовили заранее. Дети спрашивали о том, как выглядит Земля и северное сияние из космоса, какой рацион у космонавтов, а также о чем мечтают пилоты.

«Больше всего нам хочется вернуться на Землю. А еще было бы хорошо, если бы мы возвращались домой на субботу-воскресенье», — ответили ребятам пилоты космической станции.

Всего на разговор было отведено 10 минут. Это обусловлено техническими особенностями. Именно столько времени станция будет находиться в зоне приема сигнала. Возможность выйти на прямую связь с космонавтами предоставили юным вологжанам сотрудники «Ростелекома».

«У нас в компании есть увлеченные люди, которые интересуются этим, и вот они нашли возможность сделать так, чтобы и в Центре управления полетами , и на МКС нашли такой промежуток времени, чтобы мы смогли задать вопросы», — рассказал руководитель Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Ганов.