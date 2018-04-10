Полуфиналист конкурса «Лидеры России» принят на работу в Министерство экономики и финансов МО

В команде Министерства экономики и финансов Московской области пополнение. На должность начальника управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта был принят полуфиналист конкурса «Лидеры России» от Центрального федерального округа Дмитрий Прянчиков.

Я родился в Коломне , это родной для меня регион. С точки зрения возможностей, работа в Правительстве Московской области — это устойчивая платформа для развития

— Дмитрий Прянчиков.

Министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан отметил, что на данный момент в министерстве работают профессиональны своего дела, знающие и опытные люди.

Каждый день мы стремимся быть лучше, стремимся работать быстрее, эффективнее, поэтому мы рады новым высококвалифицированным специалистам, которые способны усилить нашу команду

— Михаил Ан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно выражал мнение, что конкурс «Лидеры России» — площадка для поиска новых эффективных менеджеров. Так, в Общественной палате региона была поддержана кандидатура финалиста конкурса — Сергея Тугушева — на пост заместителя председателя организации.