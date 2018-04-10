Полуфиналист конкурса «Лидеры России» принят на работу в Министерство экономики и финансов МО 

В команде Министерства экономики и финансов Московской области пополнение. На должность начальника управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта был принят полуфиналист конкурса «Лидеры России» от Центрального федерального округа Дмитрий Прянчиков.
Я родился в Коломне, это родной для меня регион. С точки зрения возможностей, работа в Правительстве Московской области — это устойчивая платформа для развития
— Дмитрий Прянчиков.
Министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан отметил, что на данный момент в министерстве работают профессиональны своего дела, знающие и опытные люди.
Каждый день мы стремимся быть лучше, стремимся работать быстрее, эффективнее, поэтому мы рады новым высококвалифицированным специалистам, которые способны усилить нашу команду
— Михаил Ан.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно выражал мнение, что конкурс «Лидеры России» — площадка для поиска новых эффективных менеджеров. Так, в Общественной палате региона была поддержана кандидатура финалиста конкурса — Сергея Тугушева — на пост заместителя председателя организации.
«Лидеры России» — первый всероссийский конкурс управленцев нового поколения. Его организаторы — Администрация президента и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Финал конкурса состоялся феврале текущего года в Сочи.