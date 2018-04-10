Ещё
Полуфиналист конкурса «Лидеры России» принят на работу в Министерство экономики и финансов МО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полуфиналист конкурса «Лидеры России» принят на работу в Министерство экономики и финансов МО 

360tv.ru 48 минут назад
В команде Министерства экономики и финансов Московской области пополнение. На должность начальника управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта был принят полуфиналист конкурса «Лидеры России» от Центрального федерального округа Дмитрий Прянчиков.
Я родился в Коломне, это родной для меня регион. С точки зрения возможностей, работа в Правительстве Московской области — это устойчивая платформа для развития
— Дмитрий Прянчиков.
Министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан отметил, что на данный момент в министерстве работают профессиональны своего дела, знающие и опытные люди.
Каждый день мы стремимся быть лучше, стремимся работать быстрее, эффективнее, поэтому мы рады новым высококвалифицированным специалистам, которые способны усилить нашу команду
— Михаил Ан.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно выражал мнение, что конкурс «Лидеры России» — площадка для поиска новых эффективных менеджеров. Так, в Общественной палате региона была поддержана кандидатура финалиста конкурса — Сергея Тугушева — на пост заместителя председателя организации.
«Лидеры России» — первый всероссийский конкурс управленцев нового поколения. Его организаторы — Администрация президента и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Финал конкурса состоялся феврале текущего года в Сочи.
360tv.ru: последние новости
Около 40% российских ТЦ проверили сотрудники МЧС и прокуратуры В России решили ввести ГОСТ на маникюр Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем направилась в Средиземное море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков578
США отправляют ударную группу в Средиземное море307
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
Китай пошел на уступки США в торговой войне432
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока42
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение