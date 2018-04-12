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Apple сокращает производство HomePod, колонка никому не нужна
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Apple сокращает производство HomePod, колонка никому не нужна 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple сокращает производство HomePod, колонка никому не нужнаКак бы Apple не позиционировала свою единственную «умную» колонку в качестве лучшего продукта в сегменте, продажи HomePod говорят об обратном.
По данным инсайдеров уже спустя два месяца после старта продаж Apple вынуждена была сократить количество заказов у компании-производителя Iventec. Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, HomePod продается не так хорошо, как планировала компания.
За 10 недель HomePod завоевала 10% рынка «умных» колонок. Для сравнения, Amazon Echo занимает 73%, Google Home — 14%. Сейчас же доля HomePod стремительно падает. По оценке издания Slice Intelligence, HomePod уже занимает менее 4% сегмента.
За «умную» колонку Apple просит $349, что существенно выше конкурирующих продуктов от Amazon. Более того, на продажах отразился и срок выхода девайса.
Вместо того, чтобы запустить продаж ив декабре, в преддверии рождественских праздников, Apple дотянула до февраля. В результате, потеряла львиную долю реализованных устройств.
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