Apple сокращает производство HomePod, колонка никому не нужна

Apple сокращает производство HomePod, колонка никому не нужнаКак бы Apple не позиционировала свою единственную «умную» колонку в качестве лучшего продукта в сегменте, продажи HomePod говорят об обратном.

По данным инсайдеров уже спустя два месяца после старта продаж Apple вынуждена была сократить количество заказов у компании-производителя Iventec. Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, HomePod продается не так хорошо, как планировала компания.

За 10 недель HomePod завоевала 10% рынка «умных» колонок. Для сравнения, Amazon Echo занимает 73%, Google Home — 14%. Сейчас же доля HomePod стремительно падает. По оценке издания Slice Intelligence, HomePod уже занимает менее 4% сегмента.

За «умную» колонку Apple просит $349, что существенно выше конкурирующих продуктов от Amazon. Более того, на продажах отразился и срок выхода девайса.

Вместо того, чтобы запустить продаж ив декабре, в преддверии рождественских праздников, Apple дотянула до февраля. В результате, потеряла львиную долю реализованных устройств.