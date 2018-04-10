Жители Тобольска обеспокоены, что их дом может обрушиться

Многоквартирный дом №55 на улице Октябрьской был сдан в 1968 году. Изначально его строили как временное жилье. Официально в доме зарегистрировано 115 человек, однако фактически в нем проживает более 200 человек.

— Мне страшно, что будет с людьми, если он обрушится. А это может случиться в любой момент. Чтобы понять, сохранять дом или переселять жильцов, необходимо углублённое обследование здания. Город выделяет 500 тысяч рублей на капремонт. Однако подрядные организации не берутся за него — не желают нести ответственность. Если дом можно сохранить, то не капремонт нужен, а реконструкция. Тюменские фирмы отказались от сотрудничества. Мы созвонились со специалистами из Екатеринбурга . Но те запросили 1,5 миллиона рублей — на обследование и оформление проектно-сметной документации, — рассказала директор УК «Лада» Екатерина Шаламова.

Еще пару десятков лет назад у дома по несущей стене с торца образовалась трещина, которая с годами только увеличивалась. Тогда объект стянули тросами, чтобы он не распался, а стену укрепили кирпичной кладкой.

В 2014 году дом попал в программу капитального ремонта. Подрядчики приступили к работе. Строители успели поменять кровлю на двускатную, однако не учли, что крыша стала тяжелее. В результате стальные тросы, которыми было стянуто здание, растянулись, отмостка вокруг дома разрушилась, а ленточный фундамент шевелится — происходит движение грунта под домом.

В настоящее время вопрос с домом решается. 20 апреля пройдет собрание жильцов, которые будут решать вопрос об обращении в межведомственную комиссию о признании дома аварийным. В случае установки аварийности по данным экспертизы комиссия будет решать, идет дом под снос или под реконструкцию.

Использовано фото с сайта tobolsk.info.