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Жители Тобольска обеспокоены, что их дом может обрушиться
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Жители Тобольска обеспокоены, что их дом может обрушиться 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Многоквартирный дом №55 на улице Октябрьской был сдан в 1968 году. Изначально его строили как временное жилье. Официально в доме зарегистрировано 115 человек, однако фактически в нем проживает более 200 человек.
— Мне страшно, что будет с людьми, если он обрушится. А это может случиться в любой момент. Чтобы понять, сохранять дом или переселять жильцов, необходимо углублённое обследование здания. Город выделяет 500 тысяч рублей на капремонт. Однако подрядные организации не берутся за него — не желают нести ответственность. Если дом можно сохранить, то не капремонт нужен, а реконструкция. Тюменские фирмы отказались от сотрудничества. Мы созвонились со специалистами из Екатеринбурга. Но те запросили 1,5 миллиона рублей — на обследование и оформление проектно-сметной документации, — рассказала директор УК «Лада» Екатерина Шаламова.
Еще пару десятков лет назад у дома по несущей стене с торца образовалась трещина, которая с годами только увеличивалась. Тогда объект стянули тросами, чтобы он не распался, а стену укрепили кирпичной кладкой.
В 2014 году дом попал в программу капитального ремонта. Подрядчики приступили к работе. Строители успели поменять кровлю на двускатную, однако не учли, что крыша стала тяжелее. В результате стальные тросы, которыми было стянуто здание, растянулись, отмостка вокруг дома разрушилась, а ленточный фундамент шевелится — происходит движение грунта под домом.
В настоящее время вопрос с домом решается. 20 апреля пройдет собрание жильцов, которые будут решать вопрос об обращении в межведомственную комиссию о признании дома аварийным. В случае установки аварийности по данным экспертизы комиссия будет решать, идет дом под снос или под реконструкцию.
Использовано фото с сайта tobolsk.info.
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