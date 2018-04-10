В суде рассказали о нарушениях в парк-отеле «Сямозеро»

Сегодня в Петрозаводском суде представители прокуратуры продолжили зачитывать обвинительное заключение по резонансному делу.

Как сообщило государственное обвинение, нарушения в парк-отеле «Сямозеро» находили задолго до трагедии. Так, в 2015 году неоднократно выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Владельцы игнорировали санитарное законодательство при оборудовании палаточного лагеря, не обеспечивали нормы по площади проживания, не создавали условий для сушки мокрой одежды и обуви, не контролировали санитарное состояние палаток. Сама территория парк-отеля на момент проверки была захламлена.

Более того: по информации обвинения, в лагере не проверяли качество питания детей. Никто не контролировал производство блюд, администрация не следила за качеством продуктов. Многие имевшиеся на кухне продукты не имели маркировок, нужных документов, было невозможно установить их происхождение.

— Были обнаружены продукты с признаками недоброкачественности, которые выдавались детям, — заявил в суде представитель прокуратуры.

В 2016 году проверки продолжились. Надзорные органы приехали в лагерь по заявлению самих владельцев отеля, которым нужно было получить разрешение на открытие. Специалисты выявили многочисленные нарушения — например, питьевая вода не соответствовала нормативам. В одной из комнат выявили повышенный уровень фенола. В жилых помещениях нашли дефекты отделки стен и потолка.

За несколько дней до трагедии, в середине июня, была проведена еще одна проверка — на этот раз плановая. В ходе нее тоже были выявлены нарушения. Не соответствовал СанПиН уровень влажности в некоторых комнатах, где-то отсутствовала или была порвана москитная стека. В маленьких комнатах стояли по три-четыре кровати, не соблюдались нормативы по жилой площади.

По версии обвинения, руководство Роспотребнадзора знало, что лагерь не готов к приему воспитанников. Следствие считает, что Коваленко должен был прекратить функционирование объекта. Вместо этого Роспотребнадзор потребовал от Решетовой предоставить письменные гарантийные обязательства того, что недочеты будут исправлены. Однако, по словам представителя прокуратуры, эти документы на деле никого ни к чему не обязывали.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что надзорный орган запретил проводить мероприятия, связанные с походами за пределы лагеря, стоянками и ночевками в палатках. Тем не менее, Анатолию Коваленко и Людмиле Котович инкриминируют халатность, повлекшую гибель двух и более лиц. Как заявил адвокат Людмилы Котович Михаил Шогин, подсудимые своей вины не признают и с доводами обвинения не соглашаются. Руководители ведомства отметили, что Роспотребнадзор не выдавал разрешений или запретов на открытие лагеря, посколько это не находилось в его компетенции.