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Алексей Сальников и Анна Старобинец стали финалистами премии «Национальный бестселлер»
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Алексей Сальников и Анна Старобинец стали финалистами премии «Национальный бестселлер» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Писатели Алексей Сальников и Анна Старобинец вошли в список финалистов литературной премии «Национальный бестселлер». Имена соискателей награды объявлены на пресс-конференции в ТАСС во вторник.
Всего в шорт-листе пять писателей — Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него"), Василий Аксенов ("Была бы дочь Анастасия"), Мария Лабыч ("Сука"), Анна Старобинец ("Посмотри на него"), Дмитрий Петровский ("Дорогая, я дома").
Ответственный секретарь премии Вадим Левенталь отметил, что в малое жюри, которому предстоит выбрать лучшего из лучших, пригласили «людей, традиционно не имеющих профессионального отношения к литературе, но, безусловно, обладающих художественным вкусом, состоявшихся в разных других сферах». Выбирать победителя будут профессор университета Сорбонна (Франция) Элен Мела, рэп-исполнитель Хаски, писатель Анна Козлова, художник Татьяна Ахметгалиева и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Председателем жюри приглашен бизнесмен, банкир Артем Оболенский.
Председатель жюри прошлого года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился опытом с коллегой. «Своему сменщику Артему Оболенскому я желаю отсутствия объективности — суровой субъективности, потому что оценивать объективно искусство невозможно — это чушь», — сказал Эрнст.
Российская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. В длинный список этого сезона вошли более 60 писателей. Победитель получает денежную премию в 1 млн рублей, которая делится между ним и выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Все финалисты получат по 60 тыс. рублей.
В разные годы победителями «Национального бестселлера» становились писатели Леонид Юзефович, Виктор Пелевин, Михаил Шишкин и др.
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