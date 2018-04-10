Алексей Сальников и Анна Старобинец стали финалистами премии «Национальный бестселлер»

Всего в шорт-листе пять писателей — Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него"), Василий Аксенов ("Была бы дочь Анастасия"), Мария Лабыч ("Сука"), Анна Старобинец ("Посмотри на него"), Дмитрий Петровский ("Дорогая, я дома").

Председатель жюри прошлого года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился опытом с коллегой. «Своему сменщику Артему Оболенскому я желаю отсутствия объективности — суровой субъективности, потому что оценивать объективно искусство невозможно — это чушь», — сказал Эрнст.

Российская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. В длинный список этого сезона вошли более 60 писателей. Победитель получает денежную премию в 1 млн рублей, которая делится между ним и выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Все финалисты получат по 60 тыс. рублей.