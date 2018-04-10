Предстоящий паводок может отрезать от «большой земли» более 40 тыс. жителей Коми

СЫКТЫВКАР , 10 апреля. / ТАСС /. Предстоящее весеннее половодье может временно отрезать от «большой земли» 184 населенных пункта в Республике Коми с населением более 40 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.

"В труднодоступных населенных пунктах республики завершается подготовка к весеннему паводку, созданы запасы продовольствия, топлива, медикаментов и предметов первой необходимости. Проводится оповещение и информирование населения. По уточненным прогнозам, в этом году весенним половодьем может быть отрезано 184 населенных пункта, в которых проживает более 40 тыс. человек — в Усть— Цилемском, Усинском , Печорском, Удорском и Усть-Куломском районах", — приводятся в сообщении слова председателя регионального Комитета ГО и ЧС Александра Бурцева по итогам оперативного совещания у главы региона Сергея Гапликова

По словам Бурцева, пожарную безопасность сел и деревень обеспечат опорные пожарные пункты и добровольные дружины, а также дополнительные силы госучреждения «СПАС-Коми». Водоснабжение наладят из скважин и колодцев, не попавших в зону подтопления, при необходимости организуют подвоз воды.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин , в муниципалитетах в преддверии паводка подготовили резервные 980 коек. Территориальный центр медицины катастроф сформировал резерв в расчете на 500 человек. Месячный запас медикаментов и расходных материалов создали во всех ФАПах и амбулаториях. При необходимости пациентов из отрезанных паводком селений будут эвакуировать вертолетом.

Как сообщалось ранее, весна в Коми в этом году ожидается поздняя, с учетом того, что запасы снега на 10 — 68% превышают многолетние значения, а на реках наблюдаются ледовые заторы, высок риск подтоплений.

По прогнозу Коми Гидрометцентра, ледоход на реках юга Коми ожидается 22-23 апреля, на севере — в конце мая-начале июня. Высокие уровни воды фиксируются на 16 постах из 41. По данным метеорологов, в зону подтопления может попасть ряд важных объектов в Печорском районе — часть взлетно-посадочной полосы аэропорта, автодороги, котельные, газопровод, очистные сооружения, здание нефтебазы, а также жилые дома и социальные объекты.