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Предстоящий паводок может отрезать от «большой земли» более 40 тыс. жителей Коми
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Предстоящий паводок может отрезать от «большой земли» более 40 тыс. жителей Коми 

ТАСС 1 час назад
СЫКТЫВКАР, 10 апреля. /ТАСС/. Предстоящее весеннее половодье может временно отрезать от «большой земли» 184 населенных пункта в Республике Коми с населением более 40 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.
"В труднодоступных населенных пунктах республики завершается подготовка к весеннему паводку, созданы запасы продовольствия, топлива, медикаментов и предметов первой необходимости. Проводится оповещение и информирование населения. По уточненным прогнозам, в этом году весенним половодьем может быть отрезано 184 населенных пункта, в которых проживает более 40 тыс. человек — в Усть— Цилемском, Усинском, Печорском, Удорском и Усть-Куломском районах", — приводятся в сообщении слова председателя регионального Комитета ГО и ЧС Александра Бурцева по итогам оперативного совещания у главы региона Сергея Гапликова.
По словам Бурцева, пожарную безопасность сел и деревень обеспечат опорные пожарные пункты и добровольные дружины, а также дополнительные силы госучреждения «СПАС-Коми». Водоснабжение наладят из скважин и колодцев, не попавших в зону подтопления, при необходимости организуют подвоз воды.
Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, в муниципалитетах в преддверии паводка подготовили резервные 980 коек. Территориальный центр медицины катастроф сформировал резерв в расчете на 500 человек. Месячный запас медикаментов и расходных материалов создали во всех ФАПах и амбулаториях. При необходимости пациентов из отрезанных паводком селений будут эвакуировать вертолетом.
Как сообщалось ранее, весна в Коми в этом году ожидается поздняя, с учетом того, что запасы снега на 10 — 68% превышают многолетние значения, а на реках наблюдаются ледовые заторы, высок риск подтоплений.
По прогнозу Коми Гидрометцентра, ледоход на реках юга Коми ожидается 22-23 апреля, на севере — в конце мая-начале июня. Высокие уровни воды фиксируются на 16 постах из 41. По данным метеорологов, в зону подтопления может попасть ряд важных объектов в Печорском районе — часть взлетно-посадочной полосы аэропорта, автодороги, котельные, газопровод, очистные сооружения, здание нефтебазы, а также жилые дома и социальные объекты.
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