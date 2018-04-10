Коммунальщики заделали яму во дворе по улице Яблочкова

Глубокую яму, расположенную во дворе по адресу улица Яблочкова, д. 35А, залатали коммунальные службы. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова

— На указанной территории выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)