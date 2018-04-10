Промежуточные остановки добавлены в маршруты бесплатных поездов ЧМ-2018

Промежуточные остановки добавили в маршруты бесплатных поездов чемпионата мира по футболу в 2018 г., сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018». «В расписание порядка 500 дополнительных поездов ЧМ-2018 добавлены промежуточные остановки и теперь жители этих городов, смогут оформить бесплатные билеты от и до своих городов. Бронирование стало доступным на сайте „Транспортной дирекции-2018“. Так, например, на маршруте Санкт-Петербург-Адлер добавлено четыре промежуточных остановки: »Тверь» , «Ростов Главный», «Краснодар 1» и «Туапсе» , а на маршруте Москва-Екатеринбург — три промежуточные остановки: в Нижнем Новгороде, Казани и Владимире», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего добавлено 11 промежуточных остановок для 495 дополнительных поездов: « Москва Курская», «Туапсе Пассажирская», «Краснодар 1», «Ростов Главный», «Тверь», «Владимир» , «Восстание», «Рузаевка» , «Казань», «Нижний Новгород Московский», « Саратов 1 Пассажирский».

«К нам поступало большое количество обращений от болельщиков, которые просили добавить промежуточные остановки на маршрутах дополнительных поездов. Мы с коллегами из АО «ФПК» провели большую работу и постарались учесть запросы пассажиров и вот теперь стало доступным бронирование с промежуточных остановок, например, с таких городов, как Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Краснодар и других», — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации Кирилла Полякова . В пресс-службе напомнили, что АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации» был заключен контракт с АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) на аренду подвижного состава. Средства на аренду подвижного состава были выделены из федерального бюджета министерством транспорта Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением правительства от 20 декабря 2017 г. №1596 для реализации правительственной гарантии по обеспечению бесплатного проезда болельщиков предстоящего чемпионата.

«Арендовано 728 поездов общей вместимостью на 440 тыс. 650 мест. Уже сейчас забронировано 50% мест. Планируется задействовать современный комфортабельный подвижной состав: одноэтажные и двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва-Нижний Новгород», — добавили в пресс-службе.