Успевайте поставить лайк лучшему классу! Осталось несколько часов

Голосование регионального конкурса, победитель которого получит «выпускной под ключ», завершится в полночь.

Сегодняшний вечер будет очень насыщенным для жюри. Им предстоит отсмотреть ролики и определить, какие из работ могут претендовать на поощрения в специальных номинациях. Это «Самый веселый класс», «Самый креативный класс», «Самое классное видео», а также ролик, набравший наибольшее количество просмотров.

Напомним, окружной проект-конкурс «Класс 2000» стартовал два месяца назад. Его поддержали профильные окружные структуры и общественники, организационный комитет возглавила Елена Зленко , зампредседателя Законодательного Собрания ЯНАО

С 9 февраля по 30 марта состоялся заявочный этап, с 31 марта и по сегодняшний день проходит заочный — голосование за лучшие ролики. На конкурс заявилось 83 «команды», как из крупных городов, так из поселков.

— Это не просто проект для того, чтобы рассказать о своем классе, это возможность представить систему образования, существующую сегодня на Ямале и признанную одной из лучших. Все то, что сегодня создается для учеников, ребята и постарались отразить в своих проектах, — отметила Яна Весова, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

Организаторы уже отметили высокий уровень видеороликов. Главный редактор ОГТРК «Ямал-Регион» Павел Девайкин признался, что кое-кого из авторов компания приглядывает для возможного сотрудничества. Однако помимо талантливости в сфере производства роликов пришлось столкнуться и с мастерством юного поколения в компьютерных технологиях.

— Мы пережили DDoS-атаку, заход многочисленных ботов и понятно, что в этой ситуации были вынуждены разделить голосование на два этапа.

При этом понимаем, что есть классы, которые создали очень качественные ролики, но не смогли организовать масштабный флешмоб, чтобы собирать голоса по всему огромному рунету. Именно для этих ребят и предусмотрены специальные номинации, — отметил Павел Девайкин, предположив, что также будет много призов и подарков от партнеров оргкомитета.

Поощрить отельные классы уже решили совместно департамент по делам КМНС ЯНАО и Ассоциация «Ямал — потомкам!».

— Для нас очень важно, как подрастающее поколение отразило в своих видеороликах этническую составляющую. Среди представленных проектов есть ролики, в которых звучит родная для коренных малочисленных народов Севера речь. Для таких участников и предусмотрены отдельные призы, — прокомментировала Лидия Кельчина, главный специалист окружного департамента по делам КМНС.

Планируется, что имена победителей в различных номинациях и класс, который получит «выпускной под ключ», станут известны в четверг 12 апреля.