Ещё
Более 140 дворов благоустроят в Красносельском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 140 дворов благоустроят в Красносельском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 34 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Красносельском районе к 25 апреля планируют благоустроить 142 двора. Такими сведениями поделился Антон Нестеров, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по общим вопросам.
По его словам, работы проведут в рамках месячника по благоустройству.
—Рыхления снега на газонах, промывка адресных знаков, ямочный ремонт и чистка тротуаров завершатся к этому сроку, чтобы к майским праздникам Москва засияла, — прокомментировал Антон Нестеров.
Отметим, что на балансе ГБУ «Жилищник» Красносельского района находятся 172 многоквартирных дома и 76 объектов дорожного хозяйства, которые специалисты приведут в порядок.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Познавательная программа ко Дню космонавтики пройдет в библиотеке имени Гайдара Столичные получатели социальных услуг попробую себя в роли звонарей Дороги промыли в районе Хамовники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне311
Эрдоган раскритиковал Лаврова71
Меркель анонсировала встречу без России333
Путин рассказал о разработке уникального оружия193
Найден позитив от ослабления рубля198
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение