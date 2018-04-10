Более 140 дворов благоустроят в Красносельском районе

В Красносельском районе к 25 апреля планируют благоустроить 142 двора. Такими сведениями поделился Антон Нестеров , заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по общим вопросам.

По его словам, работы проведут в рамках месячника по благоустройству.

—Рыхления снега на газонах, промывка адресных знаков, ямочный ремонт и чистка тротуаров завершатся к этому сроку, чтобы к майским праздникам Москва засияла, — прокомментировал Антон Нестеров.

Отметим, что на балансе ГБУ «Жилищник» Красносельского района находятся 172 многоквартирных дома и 76 объектов дорожного хозяйства, которые специалисты приведут в порядок.