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Дресс-код — мини-бикини: отпускные снимки сестер Кардашьян, Шейк, Седоковой, Абросио, Кафельниковой и других
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Дресс-код — мини-бикини: отпускные снимки сестер Кардашьян, Шейк, Седоковой, Абросио, Кафельниковой и других 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Кто где, а многие знаменитости (как российские, так и западные) первые недели апреля проводят в теплых странах, восполняя недостаток витамина D и принимая морские ванны. Леся Кафельникова покоряет пляжи Таиланда, возлюбленная Владислава Доронина Кристина Романова и Анна Седокова публикуют в Instagram селфи в бикини из солнечного Майами, сестры Ким и Кортни в этот раз выбрали для отдыха архипелаг Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, Шейк же сохраняет интригу, оставляя свои снимки без геотега. А Оксана Лаврентьева отдыхает в эти дни с близкими подругами в Юте, откуда постит провокационные фото, сообщая своим фолловерам о набранных (как предполагают пользователи сети, от счастья в личной жизни) и вовсе не нежеланных кило: В том, что я плюс семь килограмм, есть и плюсы, правда? Словом, скорее бы уже в отпуск!
Ким Кардашьян
Ирина Шейк
Тина Кунаки
Оксана Лаврентьева
Бар Рафаэли
Анна Седокова
Леся Кафельникова
Кристина Романова
Марина Линчук
Виктория Крутая
Алессандра Амбросио
Кортни Кардашьян
Сиара
Жозефин Скривер
Анжелика Тиманина
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