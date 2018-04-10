Кто где, а многие знаменитости (как российские, так и западные) первые недели апреля проводят в теплых странах, восполняя недостаток витамина D и принимая морские ванны. Леся Кафельникова покоряет пляжи Таиланда, возлюбленная Владислава Доронина Кристина Романова и Анна Седокова публикуют в Instagram селфи в бикини из солнечного Майами, сестры Ким и Кортни в этот раз выбрали для отдыха архипелаг Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, Шейк же сохраняет интригу, оставляя свои снимки без геотега. А Оксана Лаврентьева отдыхает в эти дни с близкими подругами в Юте, откуда постит провокационные фото, сообщая своим фолловерам о набранных (как предполагают пользователи сети, от счастья в личной жизни) и вовсе не нежеланных кило: В том, что я плюс семь килограмм, есть и плюсы, правда? Словом, скорее бы уже в отпуск!
Тина Кунаки
Оксана Лаврентьева
Бар Рафаэли
Анна Седокова
Леся Кафельникова
Кристина Романова
Алессандра Амбросио
Жозефин Скривер