В астраханской ОЭЗ запустят первые заводы

АСТРАХАНЬ , 10 апреля. / ТАСС /. Единственная на Каспии особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области за три года привлекла восемь резидентов с проектами на 24 млрд рублей, причем не только в сфере судостроения. На территории в несколько сотен гектаров, где раньше был пустырь, идут строительные работы, и уже в этом году откроются первые очереди заводов — в ОЭЗ начнут производить биоразлагаемые трубки капельного орошения, синтетические и полимерные материалы для строительства дорог и аэродромов, сообщили ТАСС представители ОЭЗ.

Вместе с тем презентация главной бизнес-площадки Астраханской области продолжается — переговоры с инвесторами идут в Китае Корее , в европейских странах и государствах Прикаспия. Планируется, что в этом году резидентами «Лотос» станут еще пять компаний, в их числе испанская «Акопафи» с проектом по производству отделочных материалов для судостроения, авиа и железнодорожного состава.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос» в ноябре 2014 года. Она находится в Наримановском районе на пересечении двух евроазиатских транспортных коридоров — «Север — Юг» и «Запад — Восток». «Лотос» является единственной российской ОЭЗ на Каспии, ее общая площадь — почти 1 тыс. га. Резиденты ОЭЗ получают ряд преференций, в том числе налоговые и таможенные льготы.

Большая стройка

На территории ОЭЗ к строительству заводов приступили четыре из восьми резидентов. Среди них первый иностранный инвестор — компания «Атеф Русс» (учреждено азербайджанским ООО «Атеф группа компаний»), который строит завод электротехнического оборудования. Как рассказал ТАСС гендиректор компании Валерий Выприцкий, мощность предприятия составит порядка 2 тыс. штук трансформаторов и более 3 тыс. тонн электрощитового оборудования в год. Объем инвестиций в проект превысит 1,1 млрд рублей.

"Мы сейчас проводим все необходимые работы для введения режима свободной таможенной зоны, параллельно занимаемся фундаментом к двум корпусам завода. Планируем до конца этого года завершить строительство первой очереди завода", — отметил Выприцкий.

Еще один строящийся завод принадлежит компании «Гекса-Лотос» (учреждена московской «Гекса»), которая планирует производить особо прочные и долговечные полимерные нити и геосинтетические тканые материалы, применяемые, например, при строительстве дорог и укреплении взлетно-посадочных полос аэродромов. Проект интересен с точки зрения импортозамещения, так как сейчас основными поставщиками таких материалов являются Турция Индия , Китай и Греция

"Идет строительство первой очереди производства — это цех площадью 1,5 тыс. кв. м. Завершается монтаж стен, идет монтаж кровли здания. Далее — установка оборудования. Мы планируем запустить данный цех во втором-третьем квартале текущего года. Вторая и третья очереди будут реализованы в течение ближайших двух-трех лет", — рассказал ТАСС директор «Гекса-Лотос» Павел Цуцура, уточнив, что инвестиции в проект составят 328 млн рублей.

Первую очередь завода в этом году введет также компания «Свои» (учредитель — ООО «Поликомплекс», Москва ), в планах которой производить трубки капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов. Компания «Мединтех» (Астрахань) запустит производство саморазрушающихся шприцев третьего поколения в конце 2018 — начале 2019 годов. Приступают к реализации проектов также компании «Морское композитное судостроение» (Астрахань, производство инновационных маломерных судов специального назначения), «Инпроект» (Астрахань, производство морских многоцелевых беспилотных платформ) и «Протелюкс Лотос» (учреждена московской компанией «Протелюкс», производство биопротеина).

Инфраструктура для резидентов

Вместе с возводимыми заводами в ОЭЗ идет подготовка и инфраструктуры для будущих производств: специалисты прокладывают электрические сети, строят распределительные подстанции, камеры водоснабжения и другие объекты на площади 400 га. Все они должны быть ведены в эксплуатацию во втором квартале этого года, уточнил ТАСС гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин

"Резиденты ОЭЗ «Лотос» уже в этом году будут обеспечены водой, канализацией, электричеством, необходимыми для запуска производств. Дальнейшем этапом обустройства территории ОЭЗ инфраструктурой является строительство ливневой канализации, сетей связи — и это план тоже на этот год", — добавил Милушкин.

Он отметил, что для развития инфраструктуры ОЭЗ привлекли федеральное финансирование в размере 500 млн рублей. Кроме того, в создании инфраструктуры участвуют частные инвесторы. Например, уже подписаны соглашения с «Астраханской энергетической компанией — холдинг» о строительстве понижающей подстанции стоимостью 716 млн рублей. Еще одно соглашение заключено с «Евросибом» в части реконструкции железной дороги стоимостью не менее 300 млн рублей, сейчас идет согласование дорожной карты по реализации этого проекта.

Санкции сыграли на руку

Гендиректор астраханской ОЭЗ обратил внимание, что создание «Лотоса» пришлось на разгар санкций против России, и переговоры с зарубежными компаниями стали затягиваться. Кроме того, «подвисли» и некоторые российские партнеры, проекты которых были так или иначе завязаны на иностранных инвесторах и поставщиках.

"Нам пришлось включаться во все происходящие в экономике и промышленности процессы: госпрограммы, импортозамещение, развитие промышленности, строительство судов и так далее. Мы везде искали рынки для наших будущих резидентов. Уже позже мы поняли, что санкции сыграли нам только на руку — они стимулировали промышленный рост внутри страны. В результате появились новые проекты, появился рынок, и разговор с инвесторами пошел эффективнее", — подчеркнул Милушкин.

Он привел в пример серии проектов по развитию судостроения, которые дали толчок строительству современных круизных судов, программе по обновлению дноуглубительного флота, рыбопромысловых судов. В частности, якорный резидент зоны судостроительный завод «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию , ОСК) сейчас строит первый в РФ круизный лайнер PV300VD и пассажирское колесное судно проекта ПКС-180 «Золотое кольцо». Кроме того, предприятие реализует проект по модернизации завода стоимостью 490 млн рублей, в рамках которого введен в эксплуатацию современный центр по обработке металла.

Милушкин заметил, что, несмотря на все сложности, за три года астраханская ОЭЗ привлекла восемь резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 24 млрд рублей. Резиденты уже вложили 760 млн рублей в свои проекты и пополнили региональный бюджет на 115 млн рублей.

"Хочу отметить, что на этапе создания ОЭЗ «Лотос» планировалось, что объем инвестиций резидентов к 2026 году составит порядка 35 млрд рублей. То есть, за три года работы мы привлекли резидентов с инвестициями, которые составляет 68% от прогнозного объема за 12-летний период", — добавил собеседник агентства.

Руководство ОЭЗ ведет переговоры с инвесторами практически по всему миру: с российскими и европейскими компаниями — из Голландии Германии , Испании, Италии , с бизнесменами из Южной Кореи, Китая, стран СНГ и Прикаспийских государств.

"В этом году в ОЭЗ «Лотос» будут привлечены не менее пяти новых резидентов. Среди потенциальных резидентов можем озвучить несколько компаний, с которыми уже подписаны соглашения о намерениях: это российские компании «Юглифтмаш» (производство лифтов), «Раш логистик групп» (производство полипропиленовой ткани), НПО «Монокристалл» (выращивание монокристаллов кремния и производство из них панелей солнечных фотоэлектрических батарей), а также испанская «Акопафи» (производство отделочных материалов для судостроения, авиа и железнодорожного подвижного состава)", — уточнил Милушкин.

Он добавил, что переговоры ведутся еще с несколькими европейскими компаниями судостроительного профиля. Кроме того, хорошие перспективы в иранском направлении — «удачные переговоры идут с одной крупной компанией по производству полимеров, которая выразила высокую заинтересованность в производстве на территории астраханской ОЭЗ».

По словам гендиректора астраханской ОЭЗ, план по привлечению четырех-пяти резидентов в год сохранится и дальше. К 2026 году прогнозируется, что на территории «Лотоса» будут работать 46 компаний. Суммарный объем инвестиций в их проекты за 2015-2026 годы составит более 35 млрд рублей. Ожидается, что за 2015-2026 годы резиденты выплатят более 8,5 млрд рублей налогов, а на площадке будет создано около 4 тыс. рабочих мест.

Приоритетная площадка для судостроения

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко (ассоциация при поддержке Минэкономразвития России составляла Национальный рейтинг ОЭЗ — прим. ТАСС) отметил, что «Лотос» в 2017 году вошла в число достаточно привлекательных с инвестиционной точки зрения ОЭЗ.

"Благодаря ее выгодному географическому положению в Прикаспийском регионе, наличию в регионе богатого опыта строительства гражданских судов, разведочных и добывающих платформ данная зона является одной из самых привлекательных инвестиционных площадок на территории Южного федерального округа. Именно поэтому Минпромторг России присвоил данной ОЭЗ статус приоритетной площадки для локализации производства в судостроительной отрасли", — сказал он ТАСС.

По его словам, перспективы развития «Лотоса» будут связаны с формированием в регионе судостроительного промышленного кластера, который станет источником для реализации новых высокотехнологичных инвестиционных проектов.