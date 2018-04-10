Байкеры намерены провести исторический пробег «Куликово поле — Косово поле»

Евгений Строгов. МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Организаторы культурно-исторического пробега «Русские Балканы» собираются передать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу провезенный ими через всю Сербию стяг святого князя Лазаря Косовского и готовы в будущем совершить мотопробег «Куликово поле — Косово поле», сообщил во вторник РИА Новости организатор акции, председатель Федерации мототуризма России

Пробег «Русские Балканы» с участием байк-клуба «Ночные волки» прошел во второй половине марта по территории Сербии и Республики Сербской ( Босния и Герцеговина ). Участники проехали свыше двух тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетили православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов.

Знамя с ликом князя Лазаря россиянам ранее передали в дар сербские дети. На стяге также вышит знаменитый призыв военачальника ко всему сербскому народу ("косовская клятва") принять участие в решающей битве с турками-османами на Косовом поле в 1389 году.

Участники мотопробега «Русские Балканы» в Дивлянском монастыре на юге Сербии"Мы побывали там, где был сам Лазарь, прошли по всему его пути, которым он шел на Косовскую битву. Приложили стяг к мощам святого князя в монастыре Раваница … И вот, провезя его через всю Сербию и Республику Сербскую, хотим его передать святейшему патриарху Кириллу или в Паломнический центр Московского патриархата", — рассказал Строгов.

Также в планах российских байкеров — мотопробег «Куликово поле — Косово поле». Обе битвы имели историческое значение для двух стран, России и Сербии, и произошли примерно в одно время (Куликовская битва в 1380 году, Косовская — в 1389-м), отметил организатор акции.

По словам Строгова, в тех сражениях было много общего, вплоть до названий битв: Косово поле — от сербского слова «кос» ("дрозд"), Куликово поле — от слова «кулик». В обоих случаях речь идет о птице. Князья Дмитрий Донской и Лазарь Сербский, как исторические личности, также во многом схожи, оба являются объединителями своих земель в борьбе против иноземных захватчиков. Правда, есть и различие: если Куликовская битва положила конец монголо-татарскому игу на Руси, то после кровопролитной битвы на Косовом поле Сербия, наоборот, на пять столетий подпала под власть турок. Монастырь Раваница в Сербии, в котором находятся мощи святого князя Лазаря

"Мы хотим в перспективе «соединить» эти два легендарных поля и сделать пробег «Косово — Куликово». Но это пока только на уровне идей — осуществить это сложно ввиду разных политических катаклизмов, и попасть в Косово очень непросто… Вообще же, мы стараемся вернуть людей к их славянским корням. Нам интересно, чтобы больше людей в Сербии узнали бы о Куликовом поле, о князе Дмитрии и его супруге княгине Евдокии, а в России — чтобы больше россиян узнали бы о Косовом поле и князе Лазаре. История у нас одна и корни одни", — заключил собеседник агентства. Стяг с ликом святого сербского князя Лазаря